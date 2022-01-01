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İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal desteklerini artırdı

Bir yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 80 milyon liralık nakdi destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, süt üreticileri de dahil olmak üzere kooperatiflerden 101 milyon liranın üzerinde alım yaptı. 2021’de Kara Kış Destek Hattı, Bizİzmir Dayanışma Noktası, Mobil Mutfak, Giysi Otobüsü ve Giysi Noktası gibi önemli uygulamalara da imza atıldı.

İZMİR 01.01.2022, 13:07
İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal desteklerini artırdı

Bir yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 80 milyon liralık nakdi destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, süt üreticileri de dahil olmak üzere kooperatiflerden 101 milyon liranın üzerinde alım yaptı. 2021’de Kara Kış Destek Hattı, Bizİzmir Dayanışma Noktası, Mobil Mutfak, Giysi Otobüsü ve Giysi Noktası gibi önemli uygulamalara da imza atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sosyal yardımlarını artırarak sürdürdü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 400 milyon liraya yakın toplam bütçesinin 80 milyon lirasını nakdi yardımlara ayırdı. Sosyal hizmet faaliyetleri için süt üreticileri de olmak üzere kooperatiflerden 101 milyonun üzerinde alım yapıldı. Büyükşehir, 2021’de aynı zamanda Kara Kış Destek Hattı, Bizİzmir Dayanışma Noktası, Mobil Mutfak, Giysi Otobüsü ve Giysi Noktası gibi önemli sosyal destek uygulamalarına imza attı.

12 milyon litre süt dağıtıldı

2021’de her çeşit destek için 300 bin farklı hanenin kapısı çalındı ve bu hanelere 2 milyon kez yardımda bulunuldu. 149 bin haneye toplam 251 bin gıda ve 127 bin hijyen paketi ulaştırıldı. Paketlerin içindeki ürünlerin önemli bir bölümü kooperatiflerden temin edilerek üreticiye de destek sağlandı. 1-5 yaş arasındaki çocuklara ayda bir kez 8 litre olarak yapılan süt yardımı bu yıl 30 ilçede 159 bin çocuğa çıkarıldı ve toplamda 12 milyon litre süt dağıtıldı. 2021’de içinde süt üreticileri de olmak üzere kooperatiflerden 101 milyonun üzerinde ürün alındı. Aşevinde 2 milyon kişilik sıcak yemek üretildi. 2021’de ayrıca günlük üç bin kişilik sıcak yemek üretme kapasitesine sahip Mobil Mutfak hizmeti başlatıldı. İlk şehir dışı seferini Muğla’daki yangın bölgesine yapan Mobil Mutfak’ta yaklaşık 19 bin kişilik yemek yapıldı. Ayrıca ikram araçları ile dört noktada 202 bin kişilik yemek dağıtıldı.

İlk etapta 7 Bizİzmir Dayanışma Noktası kuran büyükşehir, bu noktalarda toplam 616 bin kişilik sıcak yemek üretti. Ayrıca ürünleri tarlada kalan üreticilerden 200 ton patates, 47 bin kilogram elma, 46 bin enginar, 66 bin kilogram salatalık alınarak dağıtıldı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 3 binin üzerinde haneye ise 800 gramlık kavurma ve kemik suyu konservesi ulaştırıldı. Üçyol’da hizmete açılan Bizİzmir Giysi Noktası ve İzmir’de 170 köye giden Giysi Otobüsü ile 105 bin 148 parça giysi desteği sağlandı.

Kara Kış Destek Paketi de hazırlayan Büyükşehir Belediyesi gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 27 milyon liralık yardımda bulundu. Pandemi, sel ve deprem süreçleri de dâhil olmak üzere aralarında kahvehaneciler, kantinciler, amatör spor kulübü antrenörleri, gevrekçiler, çiçekçiler, mısır satıcıları, müzisyenlerin bulunduğu 63 binin üzerinde yurttaşa 80 milyon liralık nakit yardım yapıldı. 705 hanenin soba ve yakacak, yaklaşık 11 bin hanenin bebek bezi ve mama, bin 231 hanenin de ev eşyası ihtiyacı karşılandı.

24 binin üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisine 3 milyon lirayı aşan kırtasiye malzemesi desteği veren büyükşehir, bu projeyle 205 kırtasiye esnafına da destek oldu. Depremin ardından belediye bütçesiyle 5 binden fazla aileye 36 milyon liranın üzerinde kira desteği sağlandı.

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