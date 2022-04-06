İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan’da 600 bin kişiye iftar yemeği dağıtacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar yemeği dağıtımına başladı. Büyükşehir, Ramazan ayında toplam 600 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar saatlerinde kapı kapı dolaşarak sıcak yemek dağıtıyor. Biz İzmir Dayanışma Noktaları, parklar, üniversite çevreleri ve metro istasyonlarında da iftar yemeği hizmeti devreye alındı. İzmirliler de Halkın Bakkalı üzerinden iftar paketi satın alarak dayanışmaya katılabiliyor. Satın alınan paketler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Büyükşehir, Ramazan ayında toplam 600 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı hedefliyor.

Ramazan Bayramında 70 bin yurttaşa nakdi destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Sert, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılındaki iftar programında kentimizin tüm noktalarında, yaklaşık 350 mahallede, 200 bin kişilik iftar yemeğini evlere teslim edeceğiz. Mahallelerde açmış olduğumuz 9 Biz İzmir Dayanışma Noktasında ve 4 mobil dağıtım noktasında yaklaşık 300 bin kişilik iftar yemeği dağıtacağız. Üniversite çevrelerinde 60 bin kişilik, iftar saatinde evlerine yetişemeyecek vatandaşlar için ise Üçyol Metro, Halkapınar Metro ve Konak Metro istasyonlarında ise toplam 40 bin kumanya veriyoruz. Ramazan ayı içinde 40 bin kişilik gıda paketi de dağıtacağız” dedi.

Ramazan bayramıyla birlikte 70 bin yurttaşa da nakdi yardım desteği sağlanacağını söyleyen Volkan Sert, “İzmirli hemşerilerimizin Halkın Bakkalı üzerinden yapmış oldukları iftar yemeği bağışlarının da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Metropol dışı ilçeler unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekiplerinin tespitleri doğrultusunda yenileme işlemleri tamamlanan Buca’nın Adile Naşit Parkı ve Göksu Parkı, Konak’ın Çaldıran Parkı ve Lale Parkı, Serintepe Parkı, Bayraklı’nın Gümüşpala ile Kapalı Pazar Yeri yanı olmak üzere toplamda 7 noktada birer gün iftar yemeği dağıtıyor ve çocuklar için Ramazan eğlencesi düzenliyor. Metropol dışı ilçelerde ise 25 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılacak.

Depremde evleri hasar görmüş ve Bayraklı’da geçici konteyner alanında barınan vatandaşlar için ise haftada bir gün olmak üzere toplamda 4 bin kişilik iftar yemeği verilecek.