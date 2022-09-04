İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrenim desteğini iki katına çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü üniversite öğrencilerine maddi desteğini iki katına çıkarıyor. Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 öğretim yılında ailesi İzmir’de ikamet eden 10 bin desteklenmesi gereken üniversite öğrencisine toplam 40 milyon TL’lik destek sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 öğretim yılında desteğini iki katına çıkardı. Öğretim yılı boyunca 10 bin üniversite öğrencisine ayda 400 lira olmak üzere 10 ay boyunca toplam 4 bin liralık öğretim yardımı yapılacak. Öğretim dönemi boyunca 10 bin desteklenmesi gereken öğrenciye toplam 40 milyon liralık öğrenim desteği sağlanmış olacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl 5 bin 547 üniversite öğrencisine toplamda 17 milyon 750 bin 400 liralık destekte bulunulmuştu.

Öğretim desteğine ailesi İzmir’de ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı ön lisans veya lisans öğrencileri başvurabilecek. Başvurular Eylül ayı içerisinde yalnızca bizzzmir.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Başvuru sayısı 30 bin ile sınırlı tutulacak ve değerlendirme sonucunda belirlenen 10 bin öğrenci için öğretim desteğinin dört aylık ödemeye karşılık gelen bin 600 liralık ilk bölümü Aralık ayı içinde, ikinci bölümü ise 2023 yılında verilecek.