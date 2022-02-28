İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde hız kesmiyor: 3 ayda 4 protokol

Gaziemir Aktepe-Emrez Mahalleleri kentsel dönüşüm alanında, inşaat çalışmaları başlıyor. Projenin birinci etabındaki 275 konut ve 9 iş yerinin yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZBETON A.Ş. ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentsel dönüşüm projelerinde İZBETON’u görevlendirmesinin ardından çalışmalar hız kazandı. İzmir’in dört bir yanında eş zamanlı yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde son olarak, Gaziemir için imzalar atıldı. İZBETON’un Bornova’daki merkez şantiyesinde; İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri arasında imzalanan protokolle, Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabı kapsamında 275 konut ve 9 iş yeri inşa edilecek. Alt yükleniciyle yapılan protokolün ardından bölgede inşaatların başlatılması planlanıyor.

3 ayda 4 imza

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON’un devreye girmesiyle imalat süreçlerinde tıkanıklık yaşanan projelerin hızlandığını belirterek, “Bu kapsamda aralık ve ocak aylarında Örnekköy üçüncü ve dördüncü etaplar için yüklenicilerle protokol imzalanmıştı. Gaziemir’deki proje için atılan imzayla da üç etapta imalatlar için düğmeye basılmış oldu. Uzundere üçüncü etabın yapımı için de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında yine Ocak ayında protokol imzalanmıştı. Bu imzalar çağdaş ve dirençli bir İzmir’in teminatı olacak” dedi.

İmzalanan son dört protokol doğrultusunda, İzmir genelinde İZBETON sorumluluğundaki kentsel dönüşüm alanlarından Örnekköy üçüncü etapta 584 konut 27 iş yeri, Örnekköy dördüncü etapta 380 konut 27 iş yeri, Gaziemir Aktepe-Emrez’de 275 konut 9 iş yeri ve Uzundere üçüncü etapta yaklaşık olarak bin 400 bağımsız bölüm inşa edilecek.