İzmir Büyükşehir Belediyesi kent turlarıyla gençlerin İzmir’i tanımalarını sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Gençlere Kucak Açıyor” projesi kapsamında, İzmir’e üniversitede okumaya gelen gençlere destek oluyor. Eylül ayında şehre ayak basan öğrencilere barınma desteği veren büyükşehir, kent turlarıyla da gençlerin İzmir’i tanımalarını sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri için harekete geçmişti. Büyükşehir Belediyesinin elindeki yurt olanakları üniversitelilere tahsis edilmiş, üniversiteliler için özel yurtlar kiralanmış ve 420 üniversiteliye barınma desteği sağlanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, İzmir’de yaşayan ihtiyaç sahibi 5 bin aileye de üniversitede okuyan çocukları için öğrenim desteği sunmuştu.

İzmir tarihini yakından öğrenme olanağı

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesi kapsamında, Genç İzmir birimi tarafından “Gençler İzmir’i Geziyor” başlığı altında yapılan turlarda öğrenciler; Kadifekale, Tarihi Asansör, Saat Kulesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kızlarağası Hanı, Kültürpark ve İstiklal Sergisi’ni ziyaret ederek İzmir tarihini yakından öğrendi.

İzmir’in merkez ilçelerinin yanı sıra; Tire, Ödemiş, Bayındır, Urla, Çeşme gibi kentin farklı noktalarında yurtlarda kalan 300 gencin katılımıyla bugüne kadar altı gezi düzenleyen büyükşehir, turlara ayda iki kez olmak üzere ocak ayında da devam edecek. Gezilerin başvurularının ise gencizmir.com üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Selçuk’tan Bergama’ya

“Gençler İzmir’i Geziyor” projesi üç aşamalı planlandı. İlk aşama gençlerin kent merkezini öğrenmesi olarak planlanan projede, ikinci aşama Bergama gibi kuzey aksı, üçüncü aşama ise Selçuk-Efes’in bulunduğu güney aksındaki tarihi yerleri kapsıyor. 2022 yılında Bergama ve Selçuk turları da başlayacak.