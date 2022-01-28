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İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrik tedarik şirketi kurdu: "Yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki şirketlerin ve belediyenin elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için İZENERJİ bünyesinde İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) şirketini kurdu. İZETAŞ şirketi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, 2022 yılı için alım sözleşmesi imzalanırken, Başkan Tunç Soyer, "Aylardır belediyemize ait bir elektrik tedarik şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz" dedi. Soyer ayrıca, "Döviz kurlarındaki artışla bir metro hattı kaybettiğimizi söylemiştik. Bugün bu imza ile bu metroyu geri kazanıyoruz" şeklinde konuştu.

İZMİR 28.01.2022, 16:28
İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrik tedarik şirketi kurdu: "Yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki şirketlerin ve belediyenin elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için İZENERJİ bünyesinde İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) şirketini kurdu. İZETAŞ şirketi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, 2022 yılı için alım sözleşmesi imzalanırken, Başkan Tunç Soyer, "Aylardır belediyemize ait bir elektrik tedarik şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz" dedi. Soyer ayrıca, "Döviz kurlarındaki artışla bir metro hattı kaybettiğimizi söylemiştik. Bugün bu imza ile bu metroyu geri kazanıyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan zamlar ve elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak için Türkiye’ye model olacak bir çalışmaya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerine ait binaların elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için, İZENERJİ bünyesinde İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) kuruldu.

İZETAŞ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirket arasında sözleşme imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıllık toplam 750 milyon kilovat saat elektrik tüketimi yaptığı belirtilirken, törende önemli mesajlar verildi.

“İzmir öncü olmaya devam ediyor”

İmza töreninde konuşan CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İzmir öncü olmaya devam ediyor. Bu büyük bir gurur. Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu, çalışma ekibinin başarısı, azim ve kararlılığı, İzmir’i Türkiye’ye örnek bir noktaya getiriyor. Bu proje de tarihi projelerden bir tanesi ve beni de aşırı heyecanlandırdı. Türkiye’nin enerji arzı ithalata dayalı. Bunun değişmesi lazım. Yıllardır buna çalışıyoruz. Bu mümkün. Önemli olan istemek, inanmak ve sahiplenmek. Başkan enerji giderlerinden yılda yüzde 22 tasarruf etmeyi başardı. Bizim bunu Türkiye’nin her yerinde anlatmamız lazım. İzmir’de yaptık, yapacağız” dedi.

Elektrik bütçesinden yüzde 22 tasarruf

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önce sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Soyer, "Aylardır belediyemize ait bir elektrik tedarik şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Törende yaptığı konuşmada ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin, yılda 1 milyar 350 milyon liralık tüketimle İzmir’in en büyük elektrik kullanıcılarından birisi olduğunun altını çizen Soyer, kurdukları İZETAŞ şirketi aracılığı ile sağlanan yüzde 22’lik tasarrufu anlattı.

Soyer, “Göreve gelir gelmez, o güne kadar sadece bir personel tedarik kuruluşu olan İZENERJİ’ye belediyemizin enerji giderlerini ucuzlatma görevini verdim. Şirket yöneticilerimiz ve uzmanlarımız İZENERJİ’yi çok kısa sürede yetkili bir enerji tedarikçisi haline getirdi. İZENERJİ şirketimiz bünyesinde İZETAŞ’ı kurduk. İZETAŞ’ın önceliği, ilk etapta belediyemiz ve iştiraklerinin enerji ihtiyacını karşılamak. İZETAŞ, büyükşehir belediyemizi enerji tedarikindeki fahiş kar oranlarına karşı koruyor ve elektrik için harcanan bütçesini yılda yüzde 22 oranında düşürüyor. Belediyemizin elde ettiği bu başarının yüzde 200’e varan elektrik zamları sonrasında gerçekleşmiş olması bana gurur veriyor” şeklinde konuştu.

“Bir yılda 297 milyon lira tasarruf”

Soyer, “Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgelerinde, günlerce süren elektrik kesintisi yaşandı. Sanayicimiz şalterleri indirdi, üretim tümüyle durdu. 320 Organize Sanayi Bölgesinde, 50 binin üzerindeki fabrikada üretimin durması büyük bir enerji krizidir. Bunun başka hiçbir ifadesi yok. Bu, milyarlarca dolar zarar oluşturması beklenen ve geçmişinde benzeri görülmemiş bir enerji krizi. Bu kriz, enerjide dışa bağımlılık, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında gecikme ve bunların yetersiz kullanımı sonucudur. Bugün belediyemizin 6 aylık, İZSU’nun yıllık enerji ihtiyacının 200 milyon kilovat saatini ve Metro AŞ’nin bir aylık elektrik enerjisini karşılamak için sözleşme imzalıyoruz. Sadece bu imzalarla İzmirli’nin cebinde kalacak para tam 30 milyon lira. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirketimizle birlikte İZETAŞ’ın belediyemize bir yılda sağladığı kazanç yüzde 22 düşük maliyet ile 297 milyon lira olacak. Biz bunun için yenilikçi, cesur ve adil çözümler üretiyoruz. Bu rakam beş yılda 1 milyar 485 milyon TL olacak; yani döviz kurlarındaki artışla bir metro hattı kaybettik demişken, bugün bu çalışmalarla bu metroyu geri kazanıyoruz. İzmir için kilometrelerce yeni metro tüneli, yol, viyadük, tünel, arıtma ve yeşil alan yatırımı yapabiliyoruz. Çok mütevazı imkanlarla elde edilmiş bu büyük başarının tek bir sırrı var. Şehrimizi yönetirken sadece halkımızın menfaatini düşünmemiz” dedi.

Kimler katıldı?

İzmir Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Bedri Serter, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZENERJİ ve İZETAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, İZENERJİ Genel Müdürü Ali Celal Ergin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler Koordinatörü Ali İhsan Özgürman, Gediz Elektrik Teknoloji ve Arge Müdürü Çağdaş Akarsu, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

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