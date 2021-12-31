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İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yılda 3,6 milyar liralık yatırım yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı ve trafiği rahatlatacak projeler için harekete geçti. 2021’de 3,6 milyar liralık yatırım yapan büyükşehir, raylı sistemler alanında kent tarihinin en önemli atılımlarını yaptı.

İZMİR 31.12.2021, 13:34
İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yılda 3,6 milyar liralık yatırım yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı ve trafiği rahatlatacak projeler için harekete geçti. 2021’de 3,6 milyar liralık yatırım yapan büyükşehir, raylı sistemler alanında kent tarihinin en önemli atılımlarını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021’de önemli projelere imza attı. Kentte altyapı, tarihin korunması ve kentsel dönüşümden çevre tesislerine kadar yüzlerce proje yaşama geçirildi. Raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payını artırmak için önemli hamleler yapılırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan AAA ulusal derecelendirme notunu ise 2021’de bir kez daha onayladı. Uluslararası finans kuruluşlarıyla İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu için toplam 250 milyon Euro’luk kredi sözleşmesi imzalandı ve Buca Metrosu’nun ihale süreci tamamlandı.

Büyükşehir, bu yıl 2 milyar 488 milyon liralık yatırım yaptı. ESHOT, İZSU ve iştiraklerinin yatırımlarıyla birlikte büyükşehirin 2021 yılı yatırım tutarı (15 Aralık verileri) 3 milyar 697 milyon lira oldu. İlçe belediyelerinin kamulaştırma çalışmaları ve projelerine de 56 milyon liralık maddi destek sağlandı.

Yatırımlar sürecek

2021 yılının pandeminin, afetlerin getirdiği mali yükün yanı sıra ekonomik krizin giderek derinleştiği bir yıl olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin güçlü finans yapısı sayesinde yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Bu sürede kentin ve kentlilerin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştık. Şartlarımızı zorlayıp bu zor günlerde ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanında yer aldık ve yer almaya da devam ediyoruz. Pandemi, deprem ve sel nedeniyle zor durumda kalan yurttaşlarımıza 80 milyon liralık nakit yardımında bulunduk. Gururla söyleyebilirim ki Türkiye’de kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten alınabilecek en yüksek not olan ulusal uzun vadeli AAA notuna sahip belediyeyiz. 2022 yılı bütçemizi 12.5 milyar lira olarak belirledik, 5 milyar TL’lik kısmını (yüzde 40) yatırımlara ayırdık. Raylı sistem, ulaşım, altyapı gibi alanlardaki yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

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