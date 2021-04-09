İzmir Büyükşehir Belediyesi 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirli vatandaşlarda Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden sunulan iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışma kampanyası kapsamında İzmirliler de Bizİzmir dijital platformu ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden iftar yemeği ve gıda paketi satın alarak bağışta bulunabilecek. Satın alınan iftar yemekleri 13 Nisan’dan itibaren her gün belirlenen noktalarda al götür paket servis şeklinde yurttaşlara sunulacak. Gıda kolileri ise evlere teslim edilecek.

“Yan yana olamasak da hep aynı sofradayız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlilere dayanışma çağrısı yaparak, “Bereketiyle gelen Ramazan ayında ne yazık ki bu sene de dostlarımızı, komşularımızı, ailemizi ve sevdiklerimizi kurduğumuz güzel sofralarda ağırlayamayacağız; ancak dilersek, pandemi sebebiyle işini kaybedenleri, bir çocuğun sevincini, maddi sıkıntılar nedeniyle huzurla uyuyamayanları, bir kap sıcak çorbaya ihtiyacı olanları sofralarımızda ağırlayabiliriz” dedi.

Dayanışmayı büyütmenin önemine değinen Soyer, “Bu kıymetli toprakların bereketli mahsullerini birlikte paylaşmak bizim hep en büyük hayalimiz oldu. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ‘Biz Varız’ dedik ve Ramazan ayının bereketini birlikte paylaştık. Bu yıl da Halkın Bakkalı web sitemiz üzerinden alacağınız ‘gıda kolisi’ ve ‘iftar yemekleri’ ile yeniden dayanışmayı birlikte çoğaltabiliriz. Bir ihtiyaç sahibinin yüzünde bırakacağımız tebessümü hiçbir bedel ile satın alamayız. Gelin bu mübarek günlerde hayırlarımızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemeyelim. Çünkü biliyoruz ki biz yan yana olamasak da hep aynı sofradayız” şeklinde konuştu.