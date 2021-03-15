İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu çalışmalarını resmi boyuta taşıdı

İzmir Ticaret Odası (İZTO), balıkçılık ve su ürünleri sektörünün gelişimine yönelik olarak ilgili paydaşlarını ortak bir platformda bir araya getirmek amacıyla "İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu" oluşturdu. İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu, kurumlar arası iş birliği protokolünün imza sürecinin tamamlanmasıyla çalışmalarını resmi boyuta taşımış oldu.

İzmir’de, balıkçılık sektörünün sorunlarının belirlenmesi ve çözümü, üretim ve ihracatının arttırılması, kayıt dışı balıkçılık faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve denizlerdeki eko sistemin korunması amacıyla, 25 Temmuz 2019 tarihinde ilk kez bir araya gelen ve bugüne kadar 15 toplantı gerçekleştiren İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu, kurumlar arası iş birliği protokolünün imza sürecinin tamamlanmasıyla çalışmalarını resmi boyuta taşımış oldu.

Taraflar arasında imzalanan protokol ile sektörün sorunlarının değerlendirilmesi, rapor, görüş ve önerilerin hazırlanması, sektörün gelişimine katkı sağlayacak projelerin iş birliği içerisinde hayata geçirilmesini amaçladıklarını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Söz konusu protokol çerçevesinde, sektöre yönelik; avcılık, yetiştiricilik, işleme, pazarlama ve tedarik gibi tüm faaliyetlerin bir bütün halinde ele alınması ve çalışma grubunda yer alan kurumlarımız tarafından sağlanan sinerjinin diğer sektörlere de örnek oluşturmasını hedefliyoruz. Kentimiz ve ülkemiz için balıkçılık sektöründe çok değerli çalışmaları hayata geçirecek bu önemli işbirliğinin oluşturulmasında başta İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere tüm kurum paydaşlarına çalışmalarımıza verdikleri sonsuz destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Çalışma grubumuz ilgili pek çok temsilcinin yer aldığı ortak bir platform"

İzmir Balıkçılık Çalışma Grubunun oluşturulmasından bu yana birçok başarılı projeyi başarıyla hayata geçirdiğinin altını çizen Özgener, "Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, birlik, kooperatif ve dernekler olmak üzere sektörün ana aktörlerini buluşturan çalışma grubumuz, sektörel konuları çok yönlü değerlendirme gücü sayesinde; kayıt dışı avcılığın engellenmesi, deniz patlıcanına kota getirilmesi, Su Ürünleri Kanununun revizyonu ve sektördeki KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi gibi girişimlerin hayata geçirilmesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu paydaşlarının arasında oluşan sinerjinin, kısa zamanda balıkçılık sektörüne yönelik birçok önemli başarılı çalışmanın hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, “Çalışma grubumuz, kamu kurumlarından üniversitelere, STK’lardan kooperatif ve derneklere balıkçılık sektörüyle ilgili pek çok temsilcinin yer aldığı ortak bir platform. Bu sayede, sektörü her yönüyle değerlendirerek, yaşanılan sorunlara ilişkin önerilen çözümleri ivedilikle hayata geçirebiliyoruz. Kurumlar arası yapılan bu iş birliğinden aldığımız güçle, balıkçılık sektörünün gelişmesini ve böylece hem kentimizin hem ülkemizin ekonomisine daha çok katkı sunmasını umuyoruz” diye aktardı.