“İzmir Baba” imza gününde anıldı

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın, “İzmir Baba Sancar Maruflu” isimli kitabının imza gününde Sancar Maruflu bir kez daha anıldı.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın “İzmir Baba” olarak tanınan İzmir sevdalısı Sancar Maruflu’nun hayatını kaleme aldığı “İzmir Baba Sancar Maruflu” isimli kitabının imza günü yoğun ilgi gördü. Gerçekleşen imza günü, kitapseverlerin ve “İzmir Baba” dostlarının buluştuğu anlara da sahne oldu. Etkinliğe katılan İzmirliler, geçen yıl yaşamını yitiren Sancar Maruflu’ya duydukları sevgiyi ve özlemi ifade etti.

İmza gününe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, “Sancar Maruflu gerek bir sivil toplum lideri gerekse kanaat önderi kimliğiyle, sergilediği erdemleriyle ve eylemleriyle herkese örnek olmuştu. İzmir onun yaşamının amacıydı. Bir amaca aşkla bağlanan bütün büyük insanlar gibi Sancar Maruflu da sevdasıyla ölümsüzleşti. Kitabımla İzmir’in büyük bir değerini, İzmir Baba’yı yaşatmak ve çok daha geniş kitlelerle buluşturmak, özellikle de gençlere tanıtmak istedim. İzmir’e hayatını adamış böylesine önemli ve değerli bir ismin hayatını anlatan kitabımın imza gününe gösterilen ilgi, özellikle de halkla ilişkiler eğitimi alan öğrencilerin katılımı beni çok mutlu etti” dedi.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur, kitabın imza günlerinin devam edeceğini belirtti.