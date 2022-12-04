İzmir AK Parti’den 30 ilçeye çıkarma

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ana kademe ile kadın ve gençlik kolları üyeleri, aynı anda 30 ilçede ziyaretlerde bulundu. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Bayındır’da bölge ilçe başkanlarıyla bir araya gelirken, tüm teşkilat yöneticileri de diğer ilçelerde sahaya çıktı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bayındır’da bölge ilçe başkanlarıyla buluştu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı ana kademe, kadın ve gençlik kolları da eş zamanlı olarak 30 ilçede sahaya çıktı. Bayındır Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şendil ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Sürekli’nin hedefinde KÖY-KOOP ve Süt Kuzusu projesine ilişkin gelişmeler vardı. Sürekli, “Doğru giden ‘Süt Kuzusu’ gibi bir projeye balta vurdular. Altından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşinin başında, meclis üyelerinin yönetiminde olduğu KÖY-KOOP çıktı. Gerçek anlamda bir kooperatifçiliğe değil işlevsizliğe, menfaate ve şaibeye karşıyız. Hiç utanıp sıkılmadan da bu düzeni, ticareti devam ettiriyorlar. Bu ticaretin hiçbir yerinde ne başka bir tarım ne de üretici var. Yapılan başka bir tarım değil, başka alışveriş” diye konuştu.

"Vermeye değil almaya ve bozmaya eğilimliler"

Üyeleri ve önceki dönem yöneticilerini ziyaret eden Ödemiş, Beydağ, Kiraz, Bayındır, Tire, Menderes, Gaziemir, Balçova, Selçuk ve Torbalı ilçe başkanlarıyla istişare toplantısında buluşan Sürekli, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşinin başkanı olduğu KÖY-KOOP’un tek iş yaptığı idare İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kooperatifin kasasına son 1 yılda tereyağından kıl çeker gibi 134 milyon 369 bin TL girmiş. Yine son 1 yılda ihale sayısında yüzde 67, tutarında ise yüzde 148 oranında artış söz konusu. 2018 yılında 7 bin 468 TL satış yapan KÖY-KOOP, Tunç Soyer’in büyükşehir imkanlarını devreye sokmasıyla beraber 2019 yılında 3 milyon 557 bin TL, 2020’de 16 milyon, 2021’de ise 53 milyon TL’lik satış yapmış. Eğer çiftçiyi kalkındırıp tarımı destekleyeceklerse bunu sadece bir kooperatiften, üstelik eşlerinin başkanı olduğu bir yapıdan devasa alımlar yaparak sağlayamazlar. Tarımı desteklemek, tarımı kalkındırmak için köy ve arazi yollarını yaparsınız, çiftçiye hibe verirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiye 740 milyon hibe desteği verirken, 26 milyar bütçesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ne veriyor? Vermezler. Nasıl olsa reklam diye bir yöntem var. Onlar vermeye değil almaya ve bozmaya daha çok eğilimliler.”

"Düzeni böyle değiştireceklerse vay halimize"

Soyer’in "Başka bir tarım mümkün" ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun "Bu düzeni değiştireceğiz" söylemlerini hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerine şöyle devam etti:

“İzmir Büyükşehir Belediye başkanları başka tarımı bambaşka bir alışverişle sağlıyor. Soyer, eşinin yönettiği kooperatife milyonlar aktarırken de genel başkanının iddiaları da hiç inandırıcı gelmiyor. Düzeni böyle değiştireceklerse vay halimize. Var olanı ortadan kaldırıp yerine hiçbir şey koyamadıkları gibi, tartışılır uygulamalarla gündeme gelmekte üstlerine yok. Geçmiş dönemin en verimli girişimlerinden Tire Süt Kooperatifi ve Süt Kuzusu projesinin suyunu ısıtan bir yaklaşım görüyoruz. Göreve geldiklerinden bu yana projeyi iğdiş ederek kaldırmayı hedefliyorlar. Yaş sınırı getirerek 25 bin çocuğu sütsüz bırakmaları bunun bir göstergesi. Dağıtımı zaten sıkıntılıydı. Şimdi sınırlamalarla birlikte 3-4 aylık periyodlara da düşürerek anne ve çocukların gözlerini yollarda bıraktılar.”

"Bayındır büyük bir fırsat sağladı"

İlçede hasta ve taziye ziyaretlerinde de bulunan Sürekli, sanayi sitesi esnafıyla da buluştu. Bayındır’ın AK hizmeti tercih ederek büyük bir fırsat sağladığını söyleyen Sürekli, “Uğur başkanımızın yerel hizmette sınırları zorlayan gayreti, merkezi idarenin desteğini almak için gösterdiği azim ortada. Sokak aydınlatmalarından pazaryerlerinin iyileştirilmesine; park, spor ve sosyal tesislere kadar birçok yerel hizmeti hızla halkın hizmetine sunduk. Kim ne yaparsa yapsın, ne derse desin bu bölgede Bayındır ve Kiraz tüm engellemelere rağmen altın yıllarını yaşıyor. Belediyemizin de içinde bulunduğu bir konsensüsle Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Çiçekçilik ve süs bitkileri üretiminde dünyaya açılan kapımız olan Bayındır, zaten iş ve insan gücüyle markaydı. Bu dönem daha da öne çıkıyor. Belediyemiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Laiklik Meydanı, istasyon kavşağı düzenlemelerini tamamladı. Yerelde ve genelde tüm imkanlarımızı seferber ederek Bayındırlı hemşerilerimize layık olduğu hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.