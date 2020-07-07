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İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!
İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında saat 18:19'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 18.09 kilometre olduğu belirtilirken, AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.
İZMİR 07.07.2020, 19:47
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İzmir’in Karaburun ilçesinin açıklarında saat 18:19’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 18.09 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken AFAD tarafından yapılan açıklamada da gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi’nde, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
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