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İzmir 23 Nisan’da tek yürek oldu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN 100. YILINDA İZMİR’İN SOKAKLARINDA ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSTE BANDOYLA DOLAŞARAK İZMİRLİLERİN BAYRAMINI KUTLADI.

İzmir 23 Nisan’da tek yürek oldu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN 100. YILINDA İZMİR’İN SOKAKLARINDA ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSTE BANDOYLA DOLAŞARAK İZMİRLİLERİN BAYRAMINI KUTLADI.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:14
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İzmir 23 Nisan’da tek yürek oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında İzmir’in sokaklarında üstü açık otobüste bandoyla dolaşarak İzmirlilerin bayramını kutladı. Kırmızı bayrakların süslediği balkonlarda el sallayan İzmirlilere seslenen Soyer, “Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı yeni bir yüzyıla beraber taşıyacağız. Yaşasın İzmir, yaşasın cumhuriyet, yaşasın bağımsızlığımız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 23 Nisan kutlamasını evlere, balkonlara taşıdı. Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, üstü açık otobüsle kentin sokaklarında dolaşarak İzmirlilerin bayramını kutladı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosunun da olduğu otobüs, İzmir’de adeta şenlik havası oluşturdu. Balkonlarına çıkan İzmirliler alkışlarla marşlara eşlik etti. Başkan Soyer çocuklara seslenerek “Atatürk’ün, İzmir’in çocukları iyi ki varsınız. Sizler cumhuriyetin, bağımsızlığın teminatısınız. Hepiniz ile iftihar ediyorum” dedi. İzmir Marşı’nı Soyer çifti ile birlikte söyleyen İzmirliler telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdi. Bando ekiplerinin olduğu diğer iki otobüs de kentin farklı rotalarında dolaşarak 23 Nisan coşkusu yaşattı.

“Hepimizin kalbinde yüzüncü yıl duygusu var”

23 Nisan’ın 100. yılının görkemli kutlanması gerektiğini söyleyen Başkan Soyer, “Maalesef korona virüs hepimizi buruk bıraktı. O nedenle çok üzgünüz. Ama en biliyoruz ki hepimizin kalbinde muazzam bir Atatürk sevgisi ve 100. yıl duygusu var. O nedenle içimiz rahat. İnsanlar sokağa çıkamıyor. O nedenle biz onların sokaklarına, mahallelerine gidiyoruz. Kalbimizin onlarla attığını gösteriyoruz” diye konuştu. Soyer, çocukların umutlarını kaybetmemesi gerektiğini belirterek, “Hayallerinin peşinde koşmaya devam etsinler. Bu virüs bitecek ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler” dedi.

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