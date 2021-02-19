İZİKAD ile Selçuk Belediyesi arasında iş birliği protokolü

Selçuk Belediyesi ile İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sosyal ve ekonomik hayatta üreten ve üretmek isteyen girişimci ruhlu, çağdaş, cesaretli, yenilikçi, özgüvenli kadınları iş dünyasına kazandırmayı amaçlayan İZİKAD ile Selçuk’ta kadınların her zaman bir adım önde olması için projeler üreten Selçuk Belediyesi arasında iş birliği adımı atıldı. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ile imzalanan protokol hakkında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İzmir İş Kadınlar Derneği ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Amacımız; kadın kenti Selçuk’ta iz bırakmak adına birlikte yol almak” dedi.