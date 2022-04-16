banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

‘İz Bırakanlar’ serisi, İzQ’da başladı

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, sıra dışı başarı hikayeleriyle fark oluşturan ve gençler için ilham kaynağı olan usta isimleri, girişimcilikte yolun başındaki kişilerle bir araya getirmek amacıyla “İz Bırakanlar” serisini başlattı.

İZMİR 16.04.2022, 11:43
‘İz Bırakanlar’ serisi, İzQ’da başladı

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, sıra dışı başarı hikayeleriyle fark oluşturan ve gençler için ilham kaynağı olan usta isimleri, girişimcilikte yolun başındaki kişilerle bir araya getirmek amacıyla “İz Bırakanlar” serisini başlattı.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “İz Bırakanlar” adlı etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Programa, İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar ile Mentor Dr. Cengiz Üzün de katıldı.

İzQ’nun konuğu olan İbrahim Akman’ın kurucusu olduğu şirketlerinden çıkan markalar, Türkiye’de ve uluslararası alanda bilinir hale geldi.

İzmir’de geniş bir katılımcı kitlesine, 15 yıllık kariyer yolculuğunu anlatan İbrahim Akman, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin İzmir’e kazandırılması nedeniyle kentin tüm paydaşlarına teşekkür ederek sözlerine başladı. Akman, “Ekosistem adına böyle ortamlar çok önemli. Bilginin ve deneyimin aktarımı, yeni girişimciler için çok anlamlı. Bu merkezin, girişimcilerin ekosisteme kazandırılmasına ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İzmirli bir girişimci olarak burada olmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyum” dedi.

“Zorlandım ama vazgeçmedim”

Girişimciliğe ilk başladığında pek çok zorlukla karşılaştığını ifade eden Akman, “Belediyedeki işimden ayrılıp girişimci olmaya karar verdiğimde ailemin tepkisiyle karşılaştım. Ciddi anlamda risk aldığımı düşündüler ama vazgeçmedim. İlk başladığımızda 5 metrekarelik bir ofiste, çok küçük bir ekiptik. Flash oyun üretmeye başladıktan sonra bir anda Türkiye’nin en büyük 3 oyun sitesinden biri haline geldik. Gelirimiz arttıkça ekibimiz de büyümeye başladı. Mobile geçiş süreci, bizim için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Geleceğin mobilde olduğunu öngörüp 20’ye yakın mobil oyun ürettik. O zaman, o şartlarda attığımız adımlar gerçek anlamda cesaret” ifadelerini kullandı.

Girişimcilere öneriler

15 yılın sonunda geldikleri noktayı katılımcılara aktaran Akman, girişimcilere önerilerini sıralayarak, “Kendinizi iyi tanıyın, kendi karakterinizin ve yeteneklerinizin farkında olun. Mutfağa girip mutlaka deneyim kazanın. Global düşünün. Globale açılmanın kolay olacağı projeler düşünün. Ekip olmaya ve ortaklığa güvenin. Doğru yerde, doğru kişilere sorumluluk vermek çok önemli. Başarı, kişinin kendini bulmasıyla ilgili bir durum. Başkasının başarısını kopyalamak yerine; neyi neden yaptıklarını öğrenip kendinize göre bunu uyarlamalısınız” diye konuştu.

Özgener: “Gençler hayal kurmalı”

Girişimciliğin ve inovasyonun gençler için bir kariyer hedefi haline gelmesi gerektiğine dikkat çeken İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Geleceği inşa edecek gençlerimizi; başarı hikayeleri, eğitimler, network ve mentorluk gibi hizmetlerle her açıdan destekleyerek yetiştirirken, onlara başarılı olmak için önce hayal kurmayı, sonra da bu hayallerinin peşinden koşmayı aşılamak istiyoruz. Özgürce düşünebilmeleri için sunduğumuz bu yenilikçi ortamımızda, inovatif fikirlerin ardı arkasının kesilmeyeceğine olan inancımız tam. İzQ’nun amacı İzmir’den çıkan başarı hikayelerinin sayısını arttırmaksa; en kıymetli girişimcilik projelerinden biriyle başlamak istedik. ‘Değerli girişimci İbrahim Akman bunu başarmış, İzmir’den çıkıp globale yayılan bir başarı hikayesine imza atmış, bunu sizler de yapabilirsiniz’ demek istedik. Sevgili İbrahim Akman; başarıları ile göğsümüzü kabartan bir girişimci. Teknoloji ve oyun sektörlerinde aktif girişimleri var ve başarısı, artık Türkiye sınırlarını aşmış durumda” dedi.

Yelkenbiçer: “İzmir girişimciliğin şehri olacak”

İzmir’in bir girişimcilik şehri olmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer ise “İzmir’in önümüzdeki günlerde, gerek iklimi gerek sosyo-kültürel yapısı, gerekse de genç iş gücü ile girişimcilik yapılan bir şehir olarak anılacağına inanıyoruz. İbrahim Akman, bu toprakların ihtiyaç duyduğu bir hikayeye sahip. Kendisine, davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:51
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
14°
açık