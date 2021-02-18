İYTE’den uluslararası düzeyde başarı

İYTE Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Yusuf Furkan Kaya, İYTE Mimarlık Bölümü mezunu Ceren Bingöl ve ekip arkadaşları, uluslararası mimari yarışma düzenleme kuruluşu YAC (Young Architects Competition) tarafından organize edilen “Detroit Waterfront District” yarışmasında, Beatrice Tosini “Urban Loop” projeleri ile mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Uluslararası mimari yarışma düzenleme kuruluşu YAC (Young Architects Competition) tarafından organize edilen “Detroit Waterfront District” yarışmasının sonuçları açıklandı. Uluslararası düzeyde bir mimari fikir projesi yarışması olan organizasyonda, İYTE Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Yusuf Furkan Kaya, İYTE Mimarlık Bölümü mezunu Ceren Bingöl ve ekip arkadaşları, Beatrice Tosini “Urban Loop” projeleri ile mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Detroit kentinin eski hayat dolu günlerine tekrar kavuşabilmesinin temsilini amaçlayan proje, nehir kıyısında olması sayesinde hem su ve çevresinde gelişen yaşam ile hem de kentin ve ülkenin en önemli fuar merkezlerinden bir tanesi olan COBO merkezi ile birebir etkileşerek Detroit için yeni bir düğüm noktası ve simge olmayı hedefliyor. İçerisinde 500 odalı bir otel, 200’den fazla konut birimi ve 20 bin metrekarelik sosyal alanları ile toplamda 80 bin metrekare programa sahip olan bu kompleks yapı, aynı zamanda bir aktarma merkezi olarak da çalışmakta. Birçok projenin yer aldığı yarışmada bu kapsamlı projeleri ile dikkat çeken ekip, jüriyi etkilemeyi başardı ve ödüle layık görüldü.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da, İYTE adına uluslararası düzeyde gösterdikleri başarılarından dolayı proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.