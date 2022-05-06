‘İyilik’ projeleriyle fark oluşturdular

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, dünyaca ünlü bir lastik markası için ‘iyilik iletişimi’ temasıyla fikirler geliştirdi. ‘Keep It Good Advertising Workshop Series’ adlı etkinlikte, 6 gruba ayrılan toplam 28 öğrenci; çevreci, kolay uygulanabilir, etkili ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla gün boyu çalıştı.

İEÜ İletişim Fakültesi ve İzmir Reklamcılar Derneğinin (İRD) iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte; ‘Pet şişeden lastiklere’, ‘#Sürdürebilmekiçinsür’, ‘Sen de kahraman ol’, ‘Sürerek sürdürün’, ‘Dönüşümü taşıyoruz’ adlı çalışmaları hazırlayan İEÜ’lü gençler, etkileyici önerileriyle beğeni topladı. Öğrenciler, gün boyunca İRD üyesi mentorlar eşliğinde çalıştı. İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin sonunda öğrenciler, İRD üyeleri ve firma yetkililerine, fikirlerini sunum yaparak anlattı.

Hem ürettiler hem öğrendiler

İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Misci Kip, etkinliği çok önemsediklerini ifade etti. Prof. Dr. Misci Kip, “Üniversitemizin ev sahipliğindeki ‘Keep It Good Advertising Workshop Series’ etkinliğini 3 senedir ‘iyilik iletişimi’ teması üzerine gerçekleştiriyoruz. Bu tarz etkinlikler, öğrencilerimizin bölümümüzde edindiği bilgileri kullanarak yeni fikirler geliştirmesi, farklı sektörlerden kişilerle tanışarak çevre edinmesi ve yeteneklerini göstermesi açısından çok değerli. Gençlerimiz, titizlikle yürüttükleri çalışmaları, İRD üyelerinden oluşan mentorların desteğiyle tamamladı. Öğrencilerimiz, hem yeni fikirler geliştirmenin hem de yeni şeyler öğrenmenin hazzını yaşadı” dedi. Bölüm olarak üniversite-şehir bütünleşmesine örnek proje ve iş birlikleri yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Misci Kip, bu sayede öğrencilerine yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.