İyilik İçin Derneği’nden kısıtlamada çocuklara doğum günü sürprizi

Merkezi İzmir’de olan İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, kısıtlamada dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahibi iki ayrı ailenin çocuklarına doğum günü sürprizi hazırladı. Sürprize AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’de katılırken, çocuklar sürprizle yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı.

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, İzmir’in Konak ve Gaziemir ilçelerinde doğum günü olan; ancak kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahibi iki ayrı ailenin çocukları için doğum günü sürprizi hazırladı. Süslenen doğum günü pastası, daha sonrada AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çocuklara ulaştırıldı.

Milletvekili Cemal Bekle’nin elindeki pastayı gören miniklerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, çocuklar daha sonrada pastanın üzerindeki mumları üfledi. Alkışlar arasında mumları üfleyen çocuklar, yeni yaşına girmenin heyecanını yaşadı. AK Partili Bekle ve Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin, daha sonrada miniklere ve diğer çocuklara hediyelerini verdi.

AK Partili Cemal Bekle, "Korona virüsü salgını, küresel bazda tüm dünyayı etkilediği gibi bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızı da bir hayli etkiledi. Bu süreçte çocuklarımız evlerde gerçekten büyük bir imtihan verdiler. Bende bugün hem Yudum kızımızın hem de Hamza kardeşimizin doğum günü olduğunu duyduğumda onları mutlu etmek için hediyelerimi aldım ve geldim. Ne mutlu bize ki bir nebzede olsa da doğum günü vesilesi ile bu süreci unutturmuşuzdur. Şahsım adına yaşanabilir bir ülke, yaşanabilir bir dünya için çocukları yaşamın merkezine koydum. Bizler dünyaya çocuklarımızın gözleri ile bakabildiğimiz sürece onlara daha yaşanabilir bir dünya emanet edebileceğiz. Nasıl bir dünya kurmak istediklerini anlamak için sizin gözünüzden bakmak çok önemlidir. Çocuklarımızı yarınlara taşımak bizim en asli görevimizdir" dedi.