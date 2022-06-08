İtalyan kardeşleriyle İzmir’i gezdiler

İtalya’nın Istituto Comprensivo Pascoli Matera okulu, kardeş okulu olan İzmir Konak’ta bulunan Misak-ı Milli Ortaokulu’nu ziyaret etti. Türk ve İtalyan öğrenciler, İzmir’in tarihi ve doğal güzelliklerini birlikte gezme fırsatı buldu.

Misak-ı Milli Ortaokulu ile İtalya’nın Istituto Comprensivo Pascoli Matera okulu kardeş okul oldu. MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğünün Kardeş Okul genelgesi uyarınca kardeş kent Matera’dan gelen 2 İtalyan öğretmen, 6’sı kız, 3’ü erkek 9 İtalyan öğrenciden oluşan İtalya kafilesini Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve veliler ağırladı. Rehberli İzmir şehir turu başta olmak üzere İzmir’in tarihi müze ve ören yerlerini, Efes, Meryem Ana, Şirince köyü ve İnciraltı Kent Ormanı’nı gezen kardeş öğrenciler, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’i de makamlarında ziyaret etti. Proje ile birlikte öğrenciler arasında iletişim ağı oluşturulması, ortak kültürel değerlerin kuvvetlendirilmesi, dil, tarih, kültür ve eğitim sistemlerinin daha iyi tanıtılması, barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının geliştirilmesi, yazılı ve görsel yayınların değişimine önem verilmesi, teknolojik gelişmelerin paylaşılması amaçlandı.