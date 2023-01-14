İşletmelere gerçek üretim ortamı sunarak gelirini artıran Model Fabrika büyüyor

İşletmelere gerçek üretim ortamı sunarak bir fabrikanın daha verimli olması için yapılması gerekenleri deneyimleme imkanı sunan İzmir Model Fabrika, 1 yıl içinde toplam 154 firmaya ulaştı. 2022 yılında 134 firmaya farkındalık artırıcı seminer veren İzmir Model Fabrika, düzenlediği faaliyetlere katılan firmalara, herhangi bir yatırım yapmadan, sadece verimli uygulama yöntemlerini kullanarak gelirlerini artırma imkanlarını aktardı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile 2020 yılında hayata geçirilen İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Model Fabrika, işletmelere operasyonel mükemmeliyet ilkelerini, yaparak öğrenme teknikleri kullanarak yaygınlaştırmayı hedefleyen bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.

154 firma destek aldı

Ege Bölgesinde, başta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, KOBİ’lerin verimliliğini verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile geliştirerek rekabet güçlerini arttırmalarını hedefleyen İzmir Model Fabrika, 1 Ocak-9 Aralık 2022 tarihleri arasında 134 firmaya farkındalık artırıcı seminer, iki firmaya deneyimsel eğitim, 18 firmaya ise Öğren-Dönüş Programı ile destek verdi.

Öğren-Dönüş Programına katılan firmalar, İzmir Kalkınma Ajansının teknik destek programına başvurarak bu çerçevede gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde sağlanan desteklerden faydalanabildi. Ayrıca, model fabrikalardan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lerin giderlerine KOSGEB’de destek oldu.

"Hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini artırabilen bir proje"

Model fabrika anlayışının dünyanın birçok ülkesinde başarılı bir şekilde uygulanmakta olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elmasoğlu, “İşletmelerimize öğren-dönüş programlarıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini artırabilen bir proje bu. Burada işletmelerimiz, yalın üretimi öğreniyor. Buradan aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırıyor ve ciddi verimlilik artışları elde ediyor. Verimliliğini yüzde 50-70 oranında artıran firmalarımız var. Hiçbir yatırım yapmadan bunu elde edebiliyorlar. Bu, aynı zamanda dijital dönüşümün de ilk basamağı oluyor" diye konuştu.

"Üretim simülasyonu ile firma günde 30 adet dolap üretimi gerçekleştirdi"

Yapılan çalışmalardan örnek veren Elmasoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatay üretim hattında günde 16 dolap üreten bir firmanın mevcut kapasitenin yüzde 30 artırılması için yaptığımız üretim simülasyonu ile firma, tarihinde bir ilke imza atılarak günde 30 adet dolap üretimi gerçekleştirdi. Bunu yarı mamullerin önceden hazır edilmesi, planlamanın önceden yapılması, zamanında ve tam miktarında malzeme yönetiminin öğretilmesi ile başardık. 2023 yılında bu örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz.”