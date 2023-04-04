İşitme engelli bireylere aşçılık eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), işitme engelli bireylerin aşçılık eğitimi alabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Sağır Şefler Dünya Mutfağını Öğreniyor" adlı uluslararası atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor. DEÜ bu kapsamda, dünyaca ünlü şefleri DEÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün uygulama mutfaklarında ağırlıyor. Alman, İtalyan, Portekiz, İsveç ve Türk mutfağından sunumların hazırlanacağı atölye çalışmasında, kayıt altına alınan üretim süreçleri proje kapsamında öğretim materyali olarak kullanılacak.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), işitme engelli bireylerin aşçılık eğitimi alabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Sağır Şefler Dünya Mutfağını Öğreniyor" adlı uluslararası atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Erasmus+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında gerçekleşen, İtalya, İsveç ve Portekiz’in proje ortağı olduğu çalışmada DEÜ; dünyaca ünlü şefleri Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün uygulama mutfaklarında üç gün boyunca ağırlayacak. 5 Nisan tarihine kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında, dünya mutfaklarından oluşturulacak farklı sunumlar, daha sonra açık erişimli dijital öğrenme materyallerine dönüştürülecek. Etkinliğin ilk gününde, Şef Bernd Malter ve Şef Ralf Bernhard Meneghini, İsveç, Portekiz ve İtalya mutfağından örnekleri DEÜ’lü öğrencilerle birlikte hazırladılar.

İşaret dili sözlüğü hazırlanacak

Alman, İtalyan, Portekiz, İsveç ve Türk mutfağından sunumların hazırlanacağı atölye çalışmasında, kayıt altına alınan üretim süreçleri proje kapsamında öğretim materyali olarak kullanılacak. Engellilerin eğitimini kolaylaştırıcı ve erişilebilir olması amacıyla etkinlikler planlayan ve bu yönde çalışmalar yürüten İzmir merkezli Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği’nin yürütücülüğünde gerçekleşen projede, ünlü şefler dünya mutfaklarından seçkin örnekleri öğrencilerle hazırlayacak. Proje kapsamında işitme engelli bireylere, farklı ülke mutfaklarını öğretecek öğretim müfredatı, müfredata yönelik uzaktan öğretim sistemi, eğitim içerikleri ve mesleğe yönelik işaret dilinde bir mesleki terminoloji sözlüğü hazırlanacak.

Mutfağa öğrenciler de giriyor

Projeyi ve DEÜ’nün ev sahipliğini değerlendiren DEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Gümüş, “Fakültemiz ev sahipliğinde düzenlenen ve gastronomi alanında dünyaca ünlü şeflerin yer aldığı uluslararası bir atölyeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimizi de dünya mutfaklarının seçkin örnekleri ve özgün reçeteler ile buluşturuyoruz. Üç gün devam edecek etkinlik boyunca şefler ile birlikte öğrencilerimiz de mutfağa girmiş ve onların tecrübelerinden yararlanma fırsatı elde etmiş olacak. Kayıt altına alınan etkinlik içeriği sonrasında Türk işaret dili çevirisi ile desteklenerek açık erişimli dijital öğrenme materyaline dönüşecek. Araştırma Üniversitemizin uluslararasılaşma misyonu doğr ultusunda bu çabalarımızı sürekli destekleyen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere; iş birlikleri için Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürümüz Prof.Dr.Özlem Çakır’a teşekkür ediyorum” bilgisini paylaştı.

Michelin yıldızlı Alman Şef Bernd Malter de, DEÜ’nün ev sahipliğinde işitme engellilerin aşçılık mesleğini öğrenebilmesi için düzenlenen programa katkı sunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Etkinliğin ilk gününde şefler tarafından Portekiz çorbası, İsveç köftesi ve Bolonez soslu el yapımı makarna yapıldı.