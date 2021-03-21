İş sağlığı ve güvenliği eğitimine akademik destek

Yaşar Üniversitesi ile bir güvenlik firması arasında, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için uzaktan portal oluşturma, içerik yükleme ve sertifikalandırma protokolü imzaladı.

Yaşar Üniversitesi ile bir güvenlik firması arasında, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için uzaktan portal oluşturma, içerik yükleme ve sertifikalandırma protokolünün imzaları, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer ve SGA Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Arıkan tarafından atıldı. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) üzerinden yürütülecek çalışma kapsamında protokolle, güvenlik personeline A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Murat Diker tarafından uzaktan erişimle verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için teknik alt yapı hizmet sunumu sağlanması amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer, yapacakları bu çalışma ile güvenlik personelinin daha etkili eğitim almasını sağlayacaklarını söyledi. Güvenlik firması ve onun alt bünyesinde bulunan tüm şirketlerinde istihdam edilen personelin bu hizmetten faydalanacağını vurgulayan Rektör Dinçer, "Umuyorum bu iş birliğimiz uzun süre devam eder" diye konuştu.

Eğitmenler bizden, altyapı Yaşar Üniversitesi’nden

Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Arıkan ise Yaşar Üniversitesinin kendilerine sunacağı destekten dolayı teşekkür ederek, “Bu program sayesinde eğitimlerimiz son derece efektif ve dijital hale gelecek, sertifikalandırmayı da bu sistem üzerinden yapacağız” dedi.

Protokol imza törenine ayrıca; YÜSEM Müdürü Prof. Dr. Sabah Balta Ulay, firmanın Güvenlik Operasyon Müdürü Veysel Karan Arıkan, İnsan Kaynakları Koordinatörü Ahmet Gülçağ katıldı.