İş dünyasının kalbi 18. MÜSİAD EXPO’da atacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı hakkında açıklamalarda bulundu. İş dünyasının kalbinin atacağı fuarın bu yıl ilk kez ‘Hibrit Fuar’ deneyimi sunacağını söyleyen Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla pandemi başladıktan sonra yapılan en büyük fuar olacak” dedi.

18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarının; üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacağını, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlandığını ve 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılmasının hedeflendiğini ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, fuarda online ziyaretçi sayısının ise milyonlara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bilal Saygılı, "MÜSİAD Expo, Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak. Ayrıca MÜSİAD Expo’da dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı 24. Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF) toplantılarında ’Virüs Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek’ konusuyla önemli bir gündemi ele alacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla pandemi başladıktan sonra yapılan en büyük fuar olacak" dedi.

İlk kez hibrit fuar deneyimi

MÜSİAD Expo’nun, salgın nedeniyle gelemeyenler içinde hibrit fuar deneyimi sunacağından da bahseden Bilal Saygılı, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı, pandemi başladıktan sonra fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olacak. Fiziksel olarak birçok sektörden 200’den fazla firma fuara katılacak olup, buna entegre olarak sanal fuar da, 10 gün boyunca devam edecek. Maske-mesafe-temizlik kuralına maksimum seviyede dikkat edilerek yürütülecek organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak."