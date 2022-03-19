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İnşaatçılardan “denetim” çağrısı

İnşaat sektörünün taleplerini ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine aktaracağını belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “İnşaat sektöründe maliyetlerin azalması için gereken çalışmaların hızlı bir şekilde yapılacağına inanıyoruz” dedi.

İZMİR 19.03.2022, 14:03
İnşaatçılardan “denetim” çağrısı

İnşaat sektörünün taleplerini ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine aktaracağını belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “İnşaat sektöründe maliyetlerin azalması için gereken çalışmaların hızlı bir şekilde yapılacağına inanıyoruz” dedi.

İZTO’da düzenlenen "İnşaat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı", İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Üyesi ve Müheahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Üyesi ve İzmir Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ziya Dağlıer, Meclis Üyeleri Ayhan Sulak, Ferhat Özmen, Niyazi Gültekin, 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu Meslek Komitesi Başkanı Barış Öncü, Komite Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve İzmir Müteahhitler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 30 sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda İzmir’deki inşaat sektörünün beklentileri ve maliyetlerin azalmasına ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Özgener, global olarak yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye’nin potansiyeline ve gücüne güvendiklerini ifade etti. Özgener, “Bizlere düşen, sorunlarımızı doğru bir şekilde tanımlayarak, hep beraber çözüm için çalışmak. Geçtiğimiz yıllardaki büyümeye baktığımızda, inşaat sektörünün oynadığı rol çok büyük. İnşaat sektörü yaklaşık 250 alt sektörü desteklemekte, bu nedenle ülkemizin en önemli sektörlerinin başında geliyor. Artan maliyetlerin azalması için çalışmaların hızlanması ve alınması gereken tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Toplantıda inşaat sektörünün, 2021 yılının son iki çeyreğini üst üste daralmayla geçirdiği, yılın tamamında yüzde 0,9 küçüldüğü ifade edildi. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, 2021 yılı son çeyrekte inşaat yatırımları yüzde 8,5 geriledi. 2019 yılında İzmir ekonomisinden yüzde 4,9 pay alan inşaat sektörü, 2020’de yüzde 4,1 pay aldı. İzmir inşaat sektörünün Türkiye’den aldığı pay da azalarak, yüzde 5,3’den yüzde 4,6’ya geriledi. 2021 itibariyle inşaat, sektörler bazında 8,8 milyar TL ile İzmir bazında en çok kredi verilen sektörler arasında beşinci sıradaki yerini korudu.

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