İnovasyon Merkezi Buca’yı geleceğe hazırlayacak

Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi, çok yakın zamanda kapılarını açıyor.

Buca Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürütecek olan Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi, kasım ayı içerisinde hayata geçiyor. Kenti geleceğe hazırlamak amacı ile kurulan merkez, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından çalışmalarına başlamaya hazırlanırken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca’ya değer katacak çalışmaları sebebi ile merkezi çok önemsediklerini belirtti.

Yeni kurulan merkez ile ilgili olarak heyecanlı olduklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Genel olarak amacımız; İzmir’in en yoğun nüfusuna sahip, göç alıp veren Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim alan 70 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan ilçemizde, sosyal belediyecilik anlayışımıza uygun olarak kimseyi geride bırakmadan; kapsayıcı, adil, katılımcı yönetim anlayışımızla hizmet üreterek, belediyede hizmet veren tüm ekibimiz ve yurttaşlarımızla kentimizi geleceğe hazırlamaktır" diye konuştu.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi, Buca’ya değer katan, 17 sürdürülebilir kalkınma amacı ekseninde yenilikçi, sürdürülebilir, kapsayıcı hizmetler tasarlayacak. Merkez yine, yeni bir kent oluşturma amacıyla tüm paydaşların katılımı ile yerel sorunlara proje bazlı kolektif çözümleri üretip uygulamaya koyacak. Merkezde, uluslararası ve yerel aktörlerle iş birliği geliştirilirken, kurum içi ve kurum dışı kapasiteyi güçlendirmeye yönelik eğitimlerde yapılacak.