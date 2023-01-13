İngiltere merkezli enstitüden İEÜ’ye saygın üyelik

Finans sektörünün saygın kuruluşları arasında gösterilen İngiltere merkezli CFA Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünü, dünyaca ünlü eğitim kurumlarının yer aldığı University Affiliation Programına dahil etti. İEÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, etik ve profesyonel standartlar, finansal raporlama ve analiz, eğitim altyapısı gibi birçok kriteri başarıyla geçti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülin Vardar, küresel bir kuruluş olan ve mesleki profesyonellik standartlarını belirleyen CFA Enstitüsü (Chartered Financial Analyst) tarafından ‘University Affiliation Programına dahil edilmenin büyük önem taşıdığını ve kendileri için gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Enstitü tarafından yapılan incelemenin zaman gerektiren bir süreç olduğunu, yetkililere talep ettikleri kriterlere ilişkin birçok belge ile rapor ilettiklerini ve sürecin bu şekilde tamamlandığını söyleyen Prof. Dr. Vardar, “Bu sertifikanın bizim açımızdan birçok anlamı var. Her şeyden önce, bu sertifikayı almak için bölüm müfredatımızın, CFA’nın belirlediği müfredatın en az yüzde 70’ini içermesi gerekiyor. CFA müfredatı ise teori, mevcut piyasa uygulamaları, etik ve profesyonel standartları, ileri seviyede yatırım analizi, portföy yönetimi gibi finans kariyerinin tüm aşamalarında kullanılabilecek becerileri kapsıyor. Bölüm olarak tüm bunları yerine getirerek uluslararası normlara uygun bir eğitim anlayışıyla hareket ettiğimizi gösterdik; ayrıca, sağlam temeller üzerine kurulu geniş bir eğitim verdiğimizi ve dünyadaki trendleri yakından takip ettiğimizi de tescillemiş olduk” dedi.

Prof. Dr. Gülin Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En saygın finans kuruluşlarından biri olan CFA Enstitüsü, mesleki yeterlilik konusunda bireylere yönelik birçok sertifikasyon sınavı gerçekleştiriyor. Örneğin; CFA’nın sınavına girip başarılı olduktan sonra, ‘uzman finansal analist’ gibi bir unvanla sertifika alabiliyorsunuz. Bu sertifikalar, meslekle ilgili olarak küresel bazda çok değerli bir yere sahip. CFA sertifikası, tüm dünyada tanınan ve geçerliliği olan bir sertifika. Bu sınava, yüksek sayılabilecek bir ücret karşılığında girebiliyorsunuz. Üniversite olarak bu programa dahil olmamız sayesinde öğrencilerimiz, sınava çok az bir ücret ödeyerek girebilecek. Bölüm olarak gençlerimize bu imkânı sağladığı için mutluyuz.”