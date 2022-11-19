İndirimli otopark hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlara kolaylık

İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli yurttaşların İZELMAN otoparklarından indirimli faydalanmasını kolaylaştırmak için Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi bahçesinde açılan Kitap Kafe’de başvuru noktası oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otoparkları işleten şirketi İZELMAN, engelli bireylerin erişebilirlik ve kent merkezine yakınlık açısından kolaylık sağlayacak yeni bir karar aldı. Engelli yurttaşlar artık indirimli otopark tarifesinden yararlanmak için İZELMAN Genel Müdürlüğü’nün Kahramanlar’daki merkezinin yanı sıra ilk kayıt ve sonrasında yılda bir kez yapılan kayıt güncelleme işlemlerini hafta içi 08.00-12.00 ile 13.00-18.00 saatleri arasında, Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) bahçesinde yer alan Kitap Kafe’den yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN otoparklarında uygulanan indirimli tarifeden, araç ruhsatında engelli araç ibaresi bulunan yurttaşlar ya da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alınmış Engelli Park Kartı sahipleri faydalanabiliyor. Bu indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, adlarına tescilli araç ruhsat fotokopisi, varsa engelli park kartı ve kimlik fotokopisi ile birlikte dilekçe vererek yeni başvuru noktasına başvuruda bulunmaları gerekiyor. Engelli indiriminden faydalanmak isteyen ancak engellilik durumu sebebiyle başvuru noktasına gelemeyenler için ‘Vekaletname, vekaletname sahibi ile ruhsat sahibinin kimlik fotokopisi’, ruhsat sahibinin 18 yaş altı olması durumunda vasi tayin edilmesi, yasal vasisinin vasilik belgesi, vasinin ve ruhsat sahibinin kimlik fotokopileri gerekiyor.