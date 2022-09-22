İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Aliağa’da üyelerle buluştu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yaklaşan oda seçimleri öncesi İMEAK DTO Aliağa Şubesini ziyaret etti. Üyeleri seçimlerde oylarını kullnamaya çağıran Başkan Kıran, "Aday tek de olsa seçimlere katılım çok önemli. Bizler bu görevi bir bedel karşılığı yapmıyoruz. Aksine tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak, gerek özel yaşamlarımızdan feragat ederek, gerekse işimizden zaman ayırarak hizmet ediyoruz. Desteğinizi bizlerden esirgememenizi istirham ediyorum" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ı, şube yönetim kurulu başkanı Adem Şimşek ve meclis başkanı İsmail Önal karşıladı. Başkan Kıran, ziyarette üyelere 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirirken, Aliağa şubesinin kurulmasıyla birlikte yapılan başarılı çalışmalara değindi.

Başkan Kıran “Pandemi sürecinde Aliağa başarılı bir dönem yaşadı”

Geniş bir heyetle Aliağa’da olduklarını vurgulayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, konuşmasına şöyle devam etti: “Sizleri hem bir görelim hem de sohbet edelim istedik. 4,5 yıl önce göreve başladık. O dönemden beri çok zorlu bir süreç yaşadık. Aliağa’ya baktığımız da bu süreçte iyi bir dönem geçirdik diyebiliriz. Hatta çoğu iş kolumuz tarihi dönemler yaşadı. Mesela gemi geri dönüşüm bunlardan bir tanesi oldu. Bölgemiz için önemli bir sektör. Biliyorsunuz Avrupa’da neredeyse kalmadı veya çok daha farklı koşullarda yapılıyor. Şuan rakip olarak Orta Asya ve Çin var. Dolayısıyla önü açık bir sektör. 2 seneye yakın pandemi süreci yaşadık. Ciddi anlamda hayatımızı etkiledi. Sokağa çıkmanın bile mümkün olmadığı günlerde işimizi yapmaya çalıştık. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşadık ama netice olarak baktığımızda gecikmeli de olsa işlerimizi icra etme imkânımız oldu. Bu süreçte hem yerel hem ulusal da yetkililerle çok iyi temaslar kurmamız gerekti. Sağ olsun Adem Başkan fevkalade başarılı bir süreç yürüttü. Ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Burada bizim elimiz kolumuz gözümüz oldu. Keza meclis başkanımız İsmail Bey’le de aynı şekilde, son derece uyumlu ve keyifli çalışma dönemi geçirdik. Kısacası ben her iki başkanımdan da memnunum. İnşallah aynı şekilde devam ederiz diye ümit ediyorum.”

“Tüm üyelerimizi oyunu kullanmaya davet ediyorum”

Konuşmasında 5 Ekim’de yapılacak olan İMEAK DTO Aliağa Şubesi seçimlerine de değinen Başkan Kıran, “İki hafta sonra Aliağa şubemizin seçimleri var. Şuan benim bildiğim tek aday Adem Başkan. Ben şunu söylemek istiyorum; aday tek de olsa seçimlere katılım çok önemli. Tüm üyelerimizi oyunu kullanmaya davet ediyorum. 15 Ekim’de de merkezimizde seçimlerimiz var. Bununla ilgili de duyurularımızı, davetlerimizi yaptık. İnşallah İstanbul’a da gelip oylarınızı kullanırsınız. Bizler bu görevi bir bedel karşılığı yapmıyoruz. Aksine tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak, gerek özel yaşamlarımızdan feragat ederek, gerekse işimizden zaman ayırarak hizmet ediyoruz. Dolayısıyla sizlerden gelen destek bu görevi daha şevkle yapmamızı sağlıyor. Onun için desteğinizi bizlerden esirgememenizi istirham ediyorum. Elimizden geldiğince her tarafa yetişmeye ve ulaşmaya çalıştık. Bu süreçte hiçbir konuyu atlamadık. Biz burada icra makamı değil aracı makamız. Sorunlarınızı, problemlerinizi ne kadar iyi anlatırsak, altı ne kadar dolu olarak sunabilirsek o kadar başarı oranımız artar ki sonuca varma oranımız arttı. Bu anlamda her kademeye koşmaya çalıştık. Son olarak yeni hizmet binamız da çok güzel olmuş. İyi ki almışız. Bu konuda da sizleri tebrik ediyorum.” dedi.

Şimşek: “Sizlerle çalışmaktan hep gurur duyduk”

Tamer Kıran’ın ardından söz alan İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “Parlayan bir liman kenti olan Aliağa’mızda odamızın kurulması, bizim buradaki üyelerimizin sorunlarının anında çözüme kavuşturulması yolunda büyük katkılar sağlamakta. Tabi bizler bu süreçte ekip olarak çalıştık. Yönetim kurulumuzla, meclis başkanımız ve meclis üyesi arkadaşlarımızla sorunları sizlerin sayesinde çözüme kavuşturmaya çalıştık. Bizler ne zaman kapınıza geldiysek, Aliağa’mız için ne istediysek, gerek sorunların çözümü gerekse projelerimiz için her zaman yanımızda oldunuz. Özellikle ülkemizin ekonomisine katma değer katan bir projeye, sizlerin yoğun uğraşları ve gayretleri sonrasında imza attığımız transit yakıt ikmal konusuna da değinmeden geçmek istemiyorum. Avrupa’ya rakip olabileceğimiz kriterlerde, gerek yakıt ikmal, gerekse kumanya hizmetini gemilere buradan direk verebiliyoruz. Aliağa’da işlemlerini tamamlayan gemiler buradan yoluna devam ediyor. Ayvalık ve İzmir’de doğal afetler sonucu sıkıntılar yaşandı. Sağ olun bu sıkıntılı süreçte üyelerimizi ve ihtiyacı olan kardeşlerimizi yalnız bırakmadınız. Gerek maddi gerek manevi olarak destek verdiniz. Bizler Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak sizlerle çalışmaktan hep gurur duyduk ve duymaya da devam edeceğiz. Bizler de sizlerle görüştük, arkadaşlarımızla karar aldık ve çalışmaya devam etmek istediğimizi söyledik. Bizler sizin bakış açınızı, sizin duruşunuzu kendimize örnek aldık. İşlerimiz ne kadar yoğunda olsa Aliağa’mız ve odamız için çalışmaya devam etmek istiyoruz. Odamızın varlığını Aliağa’da hissettirdiğimize inanıyorum. Son olarak İstanbul için de sizlere ve arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bize düşen görev neyse her zaman yapmaya hazırız. İyi ki buradasınız iyi ki geldiniz.” diye konuştu.

Başkan Kıran’a ziyaretin sonunda İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek günün anısına hediye takdim etti.