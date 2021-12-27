İM 2021’de Yaşar Üniversitesine dört ödül

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, TMMOB İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen İM 2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’nda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine ödül kazandı. Lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendirildiği yarışmada, Yaşar Üniversiteli öğrenciler, 11 projeyle finale kalırken 4 ödülün de sahibi oldu.

Her yıl farklı bir üniversitenin içmimarlık bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen İM 2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’na, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden 5 kategoride toplam 760 proje katıldı. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf tasarım stüdyosu projeleri ile mobilya ve aydınlatma tasarımı kategorilerinde toplam 48 proje ile katılım sayısında; yarışmaya katılan 51 üniversite arasında 6. üniversite olmayı başardı. Öğrenciler Mihriban Demircan, Zeynep Ece Güler, Halenur Davulcuoğlu, Efe Şenoğlu, Ayşenur Allı, Ayten Erva Turan, Hazal Vecel, Efecan Şimşek, Beyza Canbulat ve Aslı Özgüner’in toplam 11 projesi, üçüncü aşama olan final elemesini geçerek farklı kategorilerde ilk 12 proje arasında yer aldı.

Yarışmaya İkinci Yıl Kategorisi’nde katılan 225 proje arasında Yaşar Üniversitesi öğrencileri Mihriban Demircan, Zeynep Ece Güler ve Halenur Davulcuoğlu’nun projeleri ön elemeyi geçerek ilk 12 proje arasında yer aldı. Bu kategoride Mihriban Demircan ve Zeynep Ece Güler’in projeleri Eşdeğer Mansiyon Ödülü almaya hak kazandı. Üçüncü Yıl Kategorisi’nde katılan 210 proje arasında Yaşar Üniversitesi öğrencisi Efe Şenoğlu’nun projesi ön elemeyi geçerek ilk 12 proje arasında yer aldı. Dördüncü Yıl Kategorisi’nde ise katılan 165 proje arasında Yaşar Üniversitesi öğrencileri Ayşenur Allı’nın iki projesi, Ayten Erva Turan, Hazal Vecel ve Efecan Şimşek’in projeleri ön elemeyi geçerek ilk 12 proje arasında yer almayı başardı. Bu kategoride Ayşenur Allı ve Ayten Erva Turan’ın projeleri, Eşdeğer Mansiyon Ödülü almaya hak kazandı.

Mobilya ve Aydınlatma Tasarımı Kategorisi’nde katılan 70 proje arasında Yaşar Üniversitesi öğrencileri Beyza Canbulat ve Aslı Özgüner’in projeleri ön elemeyi geçerek ilk 12 proje arasında yer aldı.