İlk Türk denizcilerinden Çaka Bey’in büstü açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk Türk denizcilerinden Çaka Bey büstünün açılışını yaptı. Başkan Soyer, “Amacımız, Çaka Bey’in hem İzmir tarihi açısından önemini hemşehrilerimize büstü ile yeniden hatırlatmak hem de denizcilikte milletimize öncü rol üstlenmiş olmasının, gençlere ilham kaynağı olmasını sağlamak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk Türk denizcilerden Çaka Bey için yaptığı büstü tamamladı. Geçmişte Çaka Bey Meydanı olarak adlandırılan, Konak Pier önündeki heykelin açılışına çok sayıda kişi katıldı. Selçuklu Devleti komutanlarından Çaka Bey’in Anadolu’nun fethinde yer aldığını hatırlatan Başkan Soyer, “Anadolu’daki ilk donanmayı oluşturarak Ege sahillerindeki ilk Türk denizci olarak kabul edilen Çaka Bey, İzmir ve çevresindeki ilk Türk yerleşimlerinin kurulmasını sağladı. Bugün bulunduğumuz Çaka Bey büstünü koyduğumuz bu meydan, geçmişte Çaka Bey Meydanı olarak biliniyordu ve kendisinin bir büstü vardı. Hatta bu meydanın karşısında, Çaka Bey İskelesi olarak adlandırılan askeri bir liman da bulunuyordu. Zamanla askeriye taşındı, bu bölgedeki değişikliklerle Çaka Bey büstü kaldırıldı ve meydan, başka isimlerle anılır oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi meydanı yeniden düzenledi, İzmir’in ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey’in büstünü yeniden yaptırarak tarihine uygun şekilde büstün, yeniden bu alanda yer almasını sağladı. Amacımız; Çaka Bey’in; hem İzmir tarihi açısından önemini hemşehrilerimize büstü ile yeniden hatırlatmak hem de denizcilikte milletimize öncü rol üstlenmiş olmasının, gençlere ilham kaynağı olmasını sağlamak. Belediyemiz heykeltıraşlarından Tonguç Sercan tarafından yapılan büst, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ürünü. Büstün göğüs kısmında Çaka Bey döneminde kullanıldığı bilinen ’dromon’ bir geminin de silueti yer alıyor” dedi.

Açılışa ayrıca; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, bürokratlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.