İlk kitabında ayrılık, aşk ve hüznü anlattı

İzmirli iş insanı Melis Bozkurt, ilk kitabı ’Ben Kendimi Hiç Böyle Görmemiştim Senden Önce’yi tüm kitapseverlerin beğenisine sundu.

"Ben Kendimi Hiç Böyle Görmemiştim Senden Önce" adlı kitabı iki yıllık bir süreçte kaleme aldığını belirten iş insanı Melis Bozkurt, Destek Yayınları’ndan çıkan eserin tüm kitap evlerinde ve online olarak satışa sunulduğunu söyledi.

İki yıl önce bir galeride somut ve soyut konseptleri yağlı boya ile buluşturan bir tasarım sergisi hazırlığı ile serüveninin başladığını söyleyen Bozkurt, "Kendi illüstrasyonlarımın insanlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve kendi duygularımı onlara daha iyi aktarabilmek için eserlerin altına kısa şiirler yazmaya başladım. Şiirlerim birikti ve bir kitap yazma fikri doğdu. Kitabımı farklı bir içerikle kaleme aldım. İş seyahati nedeniyle 9 gece ayrı kalan bir karı kocanın birbirlerine yazdıkları mektuplar ve şiirleri bir kurgu içinde öyküleştirdim. Kitabımda özlem, ayrılık, hüzün ve aşk temasıyla birlikte, küçük bir kız çocuğuna anlatılan Padişah kızının masalına da yer verdim. Kitapta birbirinden renkli illüstrasyonlar da yer alıyor. Ben de küçük yaşlardan beri kendi hayal kahramanlarımı oluşturur ve masallar üretirdim. Tasarlamak duygusunun kendimi bildim bileli beni en çok besleyen duygu olmasından ötürü birçok proje geliştirdim” diye konuştu.

"Kitabımdaki masalım büyüklere"

Melis Bozkurt, "Ben Kendimi Hiç Böyle Görmemiştim Senden Önce" adlı kitabıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti. Bozkurt, şöyle devam etti:

"Küçük yaşlardan beri kitap çıkarmak benim hayalimdi. Küçük defterler alır, içlerine masallar şiirler yazardım, birde babama yazdığım mektuplar benim yazarlığa başlamam neden oldular. 19 yaşımda New York Digital Film Academy’de senaryo yazarlığı eğitimi aldım bir kaç dizide öykü geliştirme yaptım. Şiirlerimi masalla buluşturma fikri beni çok heyecanlandırdı. Masallar içimizdeki çocukla ve gerçeklerle temasa geçmemize yardımcı oluyor. Bize her zaman zorlukların üstesinden gelebileceğimizi anlatıyor. Bende masalımda padişahın savaşçı kızını ve tüm zorluklara karşı aşkına sahip çıkmasını konu aldım. Hayatımızdaki karşılaştığımız zorlukları ben iblisler, savaşçılar padişahla canlandırdım. Harika ilhamı ile bana destek veren sevgili eşim Can, şiirleri yazmam için benim ilham kaynağım oldu. Ne mutlu ki, bugüne kadar hep çok olumlu geri bildirimler aldım. Şu an üzerinde çalışmakta olduğum bir kitabım daha mevcut. İlk kitabımdan tamamen farklı okuduğum okulumla ilgili psikoloji felsefe üzerine bir kişisel gelişim kitabı. Umarım okuyucularımla tanışma şansına erişir."

Bozkurt son olarak, kitap hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin melinavemelis adlı Instagram hesabını takip edebileceklerini de sözlerine ekledi.