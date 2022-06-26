İlk bin ihracatçı listesinde 159 Egeli yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan, ihracatçıların şampiyonlar ligi olarak tanımlanan ilk bin ihracatçı listesinde Ege Bölgesinden 159 firma yer aldı.

Ege Bölgesi, ilk bin ihracatçı listesine en çok firma veren ikinci bölge olurken; İzmir, 82 firmayla ilk bin ihracatçı listesinde İstanbul’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Denizli, 29 firmasıyla listede yerini alırken, Manisalı 23 ihracatçı firma ile şampiyonlar liginde temsil ediliyor. Aydın’dan 6, Balıkesir, Kütahya ve Muğla’dan 5’er firma, Uşak’tan ise 2 firma ilk bin listesinde yer aldı.

Ege Bölgesinden 20 firma, 2021 yılında ilk bin ihracatçı listesine girmeyi başarırken, 139 firma listede kalmayı başardı.

İller bazında ihracat şampiyonlarına bakıldığında 2020 yılındaki ihracat şampiyonlarının 2021 yılında da zirvedeki yerlerini korudukları dikkati çekti.

“Listedeki güçlü konumumuzu koruyoruz”

Ege Bölgesi’nin 2021 yılında 28 milyar doları aşan bir ihracat performansı ortaya koyduğu bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ilk bin ihracatçı listesinde Ege Bölgesi olarak güçlü konumlarını koruduklarının altını çizdi. Ege Bölgesinde sektörel çeşitlilik zenginliği olduğuna işaret eden Eskinazi, “Kimya, elektrik-elektronik, çelik, iklimlendirme, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün, yaş meyve sebze ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde ihracat şampiyonları Ege Bölgesinde üretim yapıyor. Türkiye’ye ihracatı öğretmiş bir kent olarak, sürdürülebilirlik, inovasyon, Ar-Ge, tasarım, dijitalleşme ve mesleki eğitim konularına yoğunlaşarak ilk bin ihracatçı listesinde sayımızı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.