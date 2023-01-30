İklim Büyükelçileri Brüksel’de buluşuyor

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 1 Şubat Çarşamba günü Brüksel’de düzenlenecek “Avrupa İklim Antlaşması: Birlikte Eylem” etkinliğine davet edildi.

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Komisyonu’nun ev sahipliğinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek İklim Zirvesine; İklim Paktı Büyükelçileri, İçilebilir Nehirler Hareketi olan ‘Drinkable Rivers’ kurucusu Li An Phoa, ekonomist Alessio Terzi ve We Play Green kuruluşunun kurucusu profesyonel futbolcu Morten Thorsby’nin yanı sıra Avrupa’nın birçok önemli şehrinin belediye başkanları ve iklim aktivistleri katılım gösterecek. Moderatörlüğünü gençlik katılım danışmanı ve kamu sözcüsü Hajar Yagkoubi’nin yapacağı etkinlikte; yaşanan hızlı iklim değişikliğinin sebepleri, dünyaya ve insanlığa etkileri ile kısa ve uzun vadede atılacak adımlarla ilgili sunumlar yapılacak, fikir alışverişinde bulunulacak.

Katılacağı etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “İnsan kaynaklı yaşanan hızlı iklim değişikliği dünyamızın bugününü ve geleceğini ciddi anlamda etkileyecek bir noktaya gelmiş durumda. Bu noktada gelecek için daha sürdürülebilir bir Avrupa inşa etmenin yollarını tartışmak üzere iklim paktı elçileri, bilim insanları, uzmanlar, yazarlar ve aktivistlerle bir araya geleceğiz. Bu etkinlikte, Avrupa’nın diğer elçileriyle birlikte durum değerlendirmesi yapacağız. Paktın Türkiye Büyükelçisi olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalara dair bilgilendirmede bulunacağız. Yalnızca biz insanlar için değil tüm canlılar için hayati öneme sahip iklim değişikliği krizinin üstesinden gelebilmek için çözüm önerilerinde bulunacağız. Hepimizi ilgilendiren bu mücadelenin ancak kolektif bir bakış açısı ve birlikte hareket etme kararlılığıyla başarıya ulaşabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.