İhlas Pazarlama çalışanları depremzedeleri unutmadı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından deprem bölgesini unutmayan İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğü çalışanları, kendi aralarında topladıkları yardımları deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Kızılay’a teslim etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden olurken, depremin yaralarını sarmak için tüm ülke seferber oldu. Deprem bölgesine yapılan yardımlar hız kesmeden devam ederken, İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğü çalışanları da depremzedeleri unutmadı.

İhlas Pazarlama’nın Ofislerden Sorumlu İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Altuntaş’ın organize ettiği İhlas Pazarlama çalışanları, kendi aralarında topladıkları yardımlarla depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştı. Toplanan yardımlarla alınan gıda, hijyen, kıyafet, çocuk maması ve çocuk bezi başta olmak üzere yardım malzemeleri, deprem bölgesine götürülmek üzere Kızılay’a teslim edildi.