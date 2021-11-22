IF Wedding Fashion İzmir’de defile rüzgarı

İzmir’de, IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen defileler büyük ilgi görerek izleyici rekoru kırarken, 40 mankenin yer aldığı defilelerde tasarımlar ayakta alkışlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir, defileler ile modaseverleri bir araya getirdi.

Avrupa’nın en büyük moda fuarı IF Wedding Fashion İzmir - 15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında, moda sektörünün nabzını tutan World Of Fashion Dergisi - Erkan Yılmaz’ın organizasyonu ile düzenlenen defilelerde, moda dünyasının ve yeni sezonun nabzı tutuldu.

Defilelerde ünlü mankenler; Demet Şener, Özge Ulusoy Wilma Elles, Elif Ece Uzun, Şevval Şahin, Gizem Özdilli, Ece Gürsel, Sema Şimşek, Deniz Pulaş, Günay Musayeva ve Survivor’dan tanınan Sema Aydemir podyuma çıkarken, toplamda 40 manken yer aldı.

Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın gerçekleştirdiği defilelerde ,özellikle Özge Ulusoy ve Demet Şener’in sergilediği kıyafetler büyük ilgi çekti.