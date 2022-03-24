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İEÜ’nün "Üç Kuşak Usta-Çırak" projesi 595 gence ulaştı

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ), öğrencilerini mezun olmadan önce iş insanları ve sektöründe uzmanlaşmış kişilerle bir araya getirmek amacıyla başlattığı ‘Üç Kuşak Usta-Çırak’ projesi iki yılda 595 gence ulaştı. Projeye ‘çırak’ olarak dahil olan her öğrenci, ileride çalışmak istediği sektörden bir isimle (usta) eşleştirildi. İEÜ’lü gençler; ustalarıyla iletişime geçerek merak ettiklerini soruyor, onların deneyimlerinden ve yol göstericiliğinden yararlanıyor, gelecekteki kariyer planlamalarını da iş insanlarının yönlendirmeleriyle yapıyor.

İZMİR 24.03.2022, 11:41
İEÜ’nün "Üç Kuşak Usta-Çırak" projesi 595 gence ulaştı

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ), öğrencilerini mezun olmadan önce iş insanları ve sektöründe uzmanlaşmış kişilerle bir araya getirmek amacıyla başlattığı ‘Üç Kuşak Usta-Çırak’ projesi iki yılda 595 gence ulaştı. Projeye ‘çırak’ olarak dahil olan her öğrenci, ileride çalışmak istediği sektörden bir isimle (usta) eşleştirildi. İEÜ’lü gençler; ustalarıyla iletişime geçerek merak ettiklerini soruyor, onların deneyimlerinden ve yol göstericiliğinden yararlanıyor, gelecekteki kariyer planlamalarını da iş insanlarının yönlendirmeleriyle yapıyor.

Kampüsİzmir’i hayata geçiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerine yeni fırsatlar oluşturmak hedefiyle uygulamaya aldığı ‘Üç Kuşak Usta-Çırak’ projesiyle dikkat çekiyor. İEÜ Mezunlarla İlişkiler Ofisinin koordinatörlüğünde yürütülen proje, gençlere sağladığı birçok avantajın yanı sıra ustalara da son teknolojiye hakim, sosyal medya okur yazarlığı konusunda donanımlı gençlerden yenilikler hakkında bilgi alma imkanı sundu. Kısa sürede ilgiyle büyüyen projede, öğrenciler ve ustalar arasındaki yeni dönem eşleşmeleri de mayıs ayında yapılacak.

"Proje öğrencilerin iş dünyasında çevre oluşturması açısından projenin büyük önem taşıyor"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, öğrencilerin kendilerine istedikleri staj imkanını oluşturması ve iş dünyasında çevre oluşturması açısından projenin büyük önem taşıdığını söyledi. Proje sayesinde gençlerin hedeflerine ulaşma konusunda bir adım daha öne çıktığını ifade eden Prof. Dr. Aşkar, “Gençlerimizi öğrendikleri ile yetinmeyip sürekli sorgulayan, bilimi kendisine rehber edinen, iş disiplinine ve farklı çözümler üretme yeteneğine sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş dünyasını tanımasını, sektörlerinin önde gelen isimleriyle bir araya gelmesini çok önemsiyoruz. ‘Üç Kuşak Usta-Çırak’ projesi de bunun en güzel ve en etkili örneklerinden biri oldu. Projemizden daha çok öğrencimizin faydalanması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Murat Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ustalarımız, üniversiteden iş hayatına geçişi kolaylaştırmak amacıyla gençlerimize rehberlik yapıyor. İş fikri ve girişimcilik konularındaki deneyimlerini paylaşan iş insanlarımız, mezun olduktan sonra iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklarla baş etmeleri için gençlerimize yol gösteriyor, destek oluyor ve başarılı bir kariyer hikayesi yazmaları için onlara geniş bakış açısı kazandırıyor. Bugüne kadar projemize destek vererek gençlerimizin yanında olan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Öğrenciler eşleştirildi

Psikoloji Bölümü öğrencisi Melike Nebili, ‘Üç Kuşak Usta-Çırak’ projesi kapsamında İEÜ Medical Park Hastanesinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Ecem Mizmizlioğlu ile eşleşti. Mizmizlioğlu’nun deneyiminden yararlanan, ona birçok konuda fikir danışan Nebili, “Projede yer aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Üniversitemden mezun olduktan sonra ben de klinik psikolog olarak çalışma hayatıma devam etmek istiyorum. Ustamla tanışmak, çalışma hayatımda daha çok hangi alanda, neler yapabileceğimi bana gösterdi. Bu açıdan ustamla tanışmak benim için fırsat oldu. Benimle yakından ilgilendi, ihtiyaç duyduğum her konuda yardımcım oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Projeye öğrenciyken dahil olan, İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünün geçen yılki mezunu Oğuzhan Cengiz, proje kapsamında AvecaPro firmasının sahibi Aytaç Uzunlas ile eşleştirildi. Firmada staj yapan, İzmir Bilimpark’ta Uzunlas ile ortak çalışmalar da gerçekleştiren Cengiz, “Bana ağabeylik yapan, benden desteğini hiç esirgemeyen Aytaç Uzunlas ile diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Kendisinden çok şey öğrendim. Birçok projesinde, çalışmasında bizzat yanında olma imkanı buldum. Özgüvenimin artmasında, çevre edinmemde, iş dünyasına hızlı uyum sağlamamda belirleyici oldu. Şu anda İzmir Bilimpark’ta, arkadaşlarımla birlikte birkaç proje üzerine çalışmamı sürdürüyorum” dedi.

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