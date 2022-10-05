İEÜ’nün örnek projesi 12 bin gence ulaştı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’nde, kampüse yeni gelen öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak amacıyla 7 yıldır aralıksız sürdürülen ‘Mentorluk Projesi’ (Rehber Öğrenci) bu sene de hız kesmedi. Proje çerçevesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan İEÜ’lü gençler arasından 181 rehber öğrenci belirlendi. Mentor öğrenciler, 67’si yabancı olmak üzere bu yıl eğitime başlayan 2 bin 427 gençle eşleştirildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’nde, ilk dönemin sonuna kadar devam edecek Mentorluk Projesinde yer alan rehber öğrenciler, geniş bir eğitim sürecinden geçirildi. 400’ü aşkın başvuru arasından seçilen 181 rehber öğrenci, üniversitedeki tüm birimler hakkında bilgilendirildi, arkadaşlarına nasıl davranmaları ve nasıl bir iletişim metodu sağlamaları gerektiğine kadar birçok konuda eğitim aldı. Mentor öğrenciler, dönem boyunca üniversiteye yeni başlayan gençlere bölümlerini tanıtacak, kampüsteki imkanlar hakkında detaylı bilgi verecek. Mentorlar, öğrencilerin sosyal kulüpler aracılığıyla etkinliklere katılarak aktif olmalarını sağlayacak.

İEÜ Mezunlarla İlişkiler Ofisi Koordinatörü Özge Kulaçoğlu, 2022-2023 akademik yılının 3 Ekim’de başladığını hatırlatarak, mentorlar ile yeni öğrencilerin yüz yüze ilk buluşmasının da bu tarihte gerçekleştiğini söyledi.

Projenin, her yıl daha da büyüyerek devam ettiğine dikkat çeken Kulaçoğlu, “Üniversiteye başlayan gençlerimizin en kısa sürede üniversitemizi tanımasını, bu sayede kendilerine sunulan tüm imkanlardan yararlanarak en iyi şekilde eğitim almasını istiyoruz. Tüm bunları yaparken, sadece kendi bölümlerinden ya da aynı yaştan kişilerle değil, üniversitemizde eğitim alan tüm öğrencilerimizle tanışmasını, sosyal yönden güçlü iletişim kurmasını istiyoruz. Mentorluk projesi, bu kriterlerin tamamını içerisine alan, her aşamasında merkezine öğrencileri alan bir proje. Öğrencilerimizden gelen olumlu geri dönüşler, ne kadar doğru ve etkili bir projeye imza attığımızın göstergesi. Yeni dönemde tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; sadece mentorluk değil, yıl boyunca birçok projede bir araya gelmeyi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.