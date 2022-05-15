İEÜ’lü satranççılar Türkiye ikincisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) 5 öğrenciden oluşturduğu satranç takımı, Aydın’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler rası Satranç Şampiyonası’nda ikincilik elde etti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun gerçekleştirdiği, 48 üniversiteden toplam 246 sporcunun yer aldığı şampiyonada büyük başarıya ulaşan İEÜ’lü gençler, kupayı İzmir’e getirdi.

Büyük heyecana sahne olan ve birbirinden iddialı ekiplerin mücadele ettiği Türkiye Üniversitelerarası Satranç Şampiyonası, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvaya damga vuran İEÜ Satranç Takımı; tıp fakültesi öğrencileri Batuhan Özen ve Emre Gürtekin, İngilizce mütercim ve tercümanlık bölümü öğrencisi Emre Kırılmaz, havacılık ve uzay mühendisliği öğrencisi Cengiz Yıldırım, biyomedikal mühendisliği öğrencisi Utku Deniz Demir’den oluştu. 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada, genel kategoride ikinciliğe uzanan İEÜ Satranç Takımı, aldığı kupayı Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar’a takdim etti.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Gençleri tebrik eden Prof. Dr. Aşkar, “Öğrencilerimizin, sadece akademik olarak değil, spor ve sanat gibi çeşitli alanlarda da kendilerini geliştirmelerini istiyor, bu noktada onları teşvik ediyoruz. Satranç; disiplini, motivasyonu, etkili düşünmeyi ve karar verme yetisini geliştiren, oldukça faydalı bir spor. Gençlerimizin bu alanda elde ettiği başarı, üniversite olarak bizleri gururlandırdı. Bu sevinci üniversitemize yaşatan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Satrancın yanı sıra yüzme, yelken, tekvando, eskrim gibi birçok spor dalında üniversitemizi temsil eden gençlerimiz var. İnanıyorum ki aldığımız kupalara önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek” dedi.