İEÜ’de ilk gün heyecanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’nde 2022-2023 akademik yılı; konserler, dans gösterileri, spor oyunları ve yarışmalar eşliğinde coşkuyla başladı, 2 bin 361 öğrenci ilk kez üniversite hayatıyla tanıştı. 60 öğrenci kulübünün kampüste stant açtığı, müzik gruplarının konser verdiği, Latin ve halk dansları topluluklarının performanslar sergilediği etkinliklerde, gençler gönüllerince vakit geçirerek enerji depoladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’nde gün boyunca aralıksız devam eden ‘Welcome Day’ etkinliklerinde; müzik grupları ‘Kıvanç and the Groovemen’, ‘Bazı Gerçekler’ ve öğrenci toplulukları sahne aldı. DJ performanslarının damga vurduğu günde, halat çekme yarışması, voleybol maçları ve çeşitli etkinliklerle eğlence tavan yaptı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, yeni döneme çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, bu yıl üniversite eğitimine başlayan öğrencilerle birçok başarı hikayesine imza atacaklarını belirtti.

Rektör Aşkar, “Eğitim hayatının her dönemi özel ve unutulmazdır; ancak üniversite hayatı bambaşka; kendinizi keşfedeceğiniz, belki de tüm hayatınızı şekillendirecek adımları atacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu kapıdan alanında uzmanlaşmış, meslek sahibi olmuş birer kişi olarak çıkacaksınız. Burada yaşadıklarınızı hayatınız boyunca unutmayacaksınız. Üniversite dönemini çok iyi değerlendirin; eğlenin, aktif bir hayat yaşayın, sosyal yönden kendinizi geliştirin ama zamanınızı da çok iyi kullanın. Meslek tanımları değişiyor. Mezun olduğunuzda, belki de eğitim gördüğünüz alanla ilgili yeni meslekler ortaya çıkacak. Bunu göz önünde bulundurun ve nitelikli bilgiye ulaşarak, çevre edinerek kendinize yatırım yapın. Biz, tüm bunları yapabilmeniz için her daim sizin yanınızda olacağız” dedi.