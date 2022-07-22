İEÜ Tıp Fakültesinin gurur gecesi: 59 akademisyen cübbelerini giydi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde, 2019-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna atanan, araştırmalarını Medical Point Hastanesinde sürdürecek 59 akademisyen için atama ve yükseltme töreni düzenlendi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde, 59 akademisyen için atama ve yükseltme töreni yapıldı. Meslek hayatlarının en heyecanlı günlerinden birini yaşayan akademisyenlere cübbelerini, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz takdim etti.

2019-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna atanan 59 akademisyenin, araştırmalarını Medical Point Hastanesinde sürdüreceği öğrenildi.

Törende konuşan İZTO Meclis Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Selami Özpoyraz, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok önemli görevler üstlendiğine dikkat çekerek, “Covid-19 salgını, hepimizin alışkanlıklarını, yaşam tarzını değiştirdi. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu tüm gerçekliğiyle bize hatırlattı; ancak bu sürecin bize gösterdiği çok net bir durum daha var. O da; mesleğini seven, zorluklar karşısında umudunu kaybetmeyen, insanlığa faydalı olmak için azimle çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğu. Teknoloji hızla gelişiyor, bilgi sürekli yenileniyor, dijitalleşme hayatımızı şekillendiriyor. Buna bağlı olarak tıp da değişiyor. Değişmeyen tek şey ise merkezine insanı alan, toplumların acılarını dindirmek için mücadele eden sağlık çalışanlarına duyduğumuz ihtiyaç” dedi.

"Üniversitemiz Türkiye’nin en çok tercih edilen 4’üncü vakıf üniversitesi konumuna geldi"

Başkan Özpoyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitemiz, kısa sürede büyük işler başardı. Bugün takip edilen, tanınan, saygın bir noktaya geldi. İzmir’imizin en önemli değerlerinden, markalarından biri olan üniversitemiz, lisans programlarına göre Türkiye’nin en çok tercih edilen 4’üncü vakıf üniversitesi konumuna geldi. Artık Türkiye’nin en nitelikli, çalışkan, bilgili gençlerinin dikkatini çeken, onlar için güven oluşturan bir üniversiteyiz. Tıp fakültemiz de bizim çok önem önemsediğimiz, göz bebeğimiz olan bir fakülte. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak çok önemli bir görev üstlendiğimizin bilinciyle hareket ediyor, gençlerimize en iyi imkanları sağlamak için çalışıyoruz.”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar da, tıp fakültesinin bilim ve teknolojideki yenilikleri iyi takip edip özümseyerek, geliştirerek ve uygulayarak yoluna devam edeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Aşkar, “Kampüsümüzde bulunan akademisyenlerimizin, salgınla sürecinde kendi yaşamlarını ikinci plana atarak en ön saflarda mücadele ettiklerini, binlerce vatandaşımızı sağlıklarına kavuşturduklarını biliyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Törende atamalarını yaptığımız arkadaşlarımızın sorumlulukları daha da artacak, görevleri ağırlaşacak; ama ben, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinin her bir mensubunun, en zor koşullarda bile görevlerini en iyi şekilde yapacaklarından, üniversitemizi gerektiği gibi temsil edeceklerinden eminim. Tıp Fakültemiz için yapılması gereken bütün işleri, öncelikli işlerimiz olarak görüyor, ona göre davranıyoruz” dedi.

İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu ise şunları söyledi:

"Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, nitelikli bilim insanlarını tıp dünyasına kazandırmak hedefiyle, planladığımız ve hedeflediğimiz noktaya ilerliyoruz. Fakülte olarak vizyonumuza adım adım yaklaşıyoruz. Daha iyi olacağız, akademisyenlerimizle birlikte başaracağız. Bu tören de onun müjdecisidir. Tüm akademisyenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”