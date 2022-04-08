İEÜ Medical Park ‘Parkinson Dostu Hastane’ unvanı aldı

Parkinson Hastaları Derneğinin başlatmış olduğu proje çerçevesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, Parkinson hastalarına uyguladığı bütüncül tedavi nedeniyle ‘Parkinson Dostu Hastane’ unvanı aldı.

Parkinson Hastaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kelçe, Parkinson hastalarının sadece nörolojik olarak değil psikiyatri, fizik tedavi ve beslenme gibi birçok alanda tedaviye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Hastalıkla bütüncül mücadelenin önemine dikkat çeken Kelçe, bu nedenle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesine ‘Parkinson Dostu Hastane’ unvanını verdiklerini söyledi. Kelce, "Bu yıl başlattığımız proje çerçevesinde özel hastane olarak ilk defa İEÜ Medical Park’a böyle bir unvan verdik; çünkü Parkinson hastalığında sadece nöroloji tedavilerinin uygulanması değil aynı zamanda fizik tedavinin, psikolojik desteğin ve beslenmenin ilaçlar kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sadece nörolojiyi ilgilendiren bir konu değil. Bütüncül olarak bu hastalığa yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Sözleşme imzalandı

Aynı zamanda İEÜ Medical Park Hastanesi ile bir indirim anlaşması imzaladıklarını söyleyen Kelçe, “Bundan dolayı da çok mutluluk duyuyoruz; çünkü ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde dernek üyelerimizin daha rahat tedavilerini alabilmeleri ve sürdürebilmeleri bizim için çok önemli. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız verilere göre, İzmir’de en az 6 bin civarında hasta olduğunu tahmin ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu atılan adımlar diğer hastaneler için de örnek teşkil eder ve Parkinson dostu hastane sayımız artar” şeklinde konuştu.

Doğru zamanda doğru tedavi

Parkinson hastalarına yönelik uyguladıkları tedaviler ve alınan unvan hakkında bilgiler veren İEÜ Medical Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci da, şöyle devam etti:

"Parkinson hastalığında doğru zamanda doğru tedavinin uygulanması hastalarımızın yaşam kalitelerini belirgin bir şekilde artırıyor. Hastanemizde Parkinson hastalarına ait her türlü tedavi uygulanabiliyor. Erken dönemden itibaren ilaç tedavilerinin yanı sıra fizik tedavi uygulamaları başarılı bir şekilde yapılıyor. İleri dönemdeki hastalarımız içinse beyin pili de denilen derin beyin stimülasyonu, pompa tedavisi ve iğne tedavisi adı verilen apomorfin tedavisi hastalarımızın yaş, hastalık süresi, eşlik eden hastalıkları göz önünde bulundurularak uygulanıyor. Parkinson hastalığı çok boyutlu olarak değerlendirilmeli. Doğru tedavinin seçimi kadar yakınlarının ve toplumun hastalarımıza destek olması çok önemli. Parkinson Hastaları Derneği bu konuda yıllardır hastalara destek olabilmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu nedenle hastane olarak yanlarında olmaktan çok mutluyuz.”