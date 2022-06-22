İEÜ Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Tasarım Yarışması sonuçlandı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfının, kente dünya çapında, çevreci ve son teknolojiye sahip bir yerleşke kazandırmak hedefiyle başlattığı ‘Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Tasarım Yarışması’ sonuçlandı. 19 kişilik jürinin, Türkiye genelinden 52 proje arasında titizlikle yaptığı inceleme neticesinde, başkanlığını Mimar Kerim Miskavi’nin yaptığı proje birinci seçildi.

Yaklaşık 10 bin öğrencisi, 20 bin mezunu ve 800’ü aşkın akademisyeniyle Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’nin kurucusu olan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı, kente dünya standartlarında bir yerleşke kazandırmak için geçtiğimiz ekim ayında harekete geçti. Çevreci, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik ve modern bir eğitim üssünü Güzelbahçe’de hayata geçirmeyi hedefleyen vakıf, yerleşke tasarımının ulusal, tek aşamalı bir yarışmayla belirlenmesine karar verdi.

Yarışma şartlarının oluşturulması ve jürinin netleştirilmesinin ardından 10 Mart 2022 tarihinde yarışmanın ilk duyurusu yapıldı. Başvurular 7 Haziran’a kadar devam etti. Türkiye genelinde 52 proje, yarışma jürisi tarafından 3 aşamada değerlendirildi. Uzmanların görüşleri sonucunda, Mimar Kerim Miskavi’nin ekip başı olduğu, Yüksek Mimar Elif Sarpaşar, Yüksek Mimar Şehir Plancısı Sabriye Derya Yüce ve Peyzaj Mimarı Cansu Güreser’e ait proje, birinciliğe layık görüldü. Toplam 14 kişiden oluşan çalışma grubunun hazırladığı proje büyük beğeni topladı.

İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ’de gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında, yerleşkeye ilişkin detayları paylaştı.

Yeni yerleşkenin sadece İzmir değil Türkiye için de büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özgener, “Göreve geldiğimizde üniversitemiz için yeni bir vizyondan söz etmiş, ülkemizde üniversite eğitiminin geldiği noktayı dikkate aldığımızda ‘farklılaşmamız’ gerektiğini belirtmiştik. Eğitimi her unsuruyla bir bütün olarak görüyor, öğrencilerimizin hem sosyal yaşamda hem de kültür ve spor alanında güçlü bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Rakamları incelediğimizde öğrencilerimizin ve velilerimizin gözünde bu hedeflere ulaştığımızı görüyoruz. Üniversitemiz ‘dinamizmiyle ve yenilikçi duruşuyla’ farklılaşıyor ve bu öğrencilerimiz tarafından net bir şekilde algılanıyor. Tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek, iyi ve donanımlı bir yerleşke alanı ile öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yepyeni ufuklar açmayı hedefliyoruz” dedi.

Ödül töreni 1 Temmuz’da

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Yarışması ile ilgili süreci mütevelli heyet ile paylaşan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarışmaya olan ilgiden dolayı da ayrıca çok memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 Temmuz Cuma günü düzenlenecek ödül töreninde projelerimiz sergilenecek ve dereceye giren projelere ödüllerini hep birlikte takdim edeceğiz. Yarışma sürecinde emeği geçen herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum.”

"Yerleşkemiz Türkiye’ye örnek olacak"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, hem öğrenciler hem de eğitimciler için tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, “Güzelbahçe yerleşkesi, üzerine uzun süredir çalıştığımız, hepimizi heyecanlandıran bir proje. Kısa sürede önemli bir aşama kaydederek yerleşkenin temelinin atılması için son aşamaya geldik. Yerleşkemiz, akademik ve sosyal açıdan öğrencilerimize birçok fırsat sunacak. Üniversitemizin Türkiye genelinde elde ettiği başarılara yenilerinin eklenmesine zemin hazırlayacak. Bizler; akademik eğitim kadar, gençlerimizin sosyal yönden kendilerini geliştirmelerini, ders dışındaki zamanlarını en verimli şekilde geçirmelerini de çok önemsiyoruz. Sosyal donatı alanlarıyla fark oluşturacak kampüsümüz, bu açıdan da Türkiye’ye örnek olacak. Üniversitemizde okuyan gençlerimiz, böylesine değerli bir yerleşkede olmanın ayrıcalığını hissedecek” dedi.

"Uzman isimlerin görüşü alındı"

Yarışma sürecinin tüm akademik birimlerle bağlantı kurulup uzmanların görüşleri alınarak yürütüldüğünü söyleyen İEÜ Güzelbahçe Yerleşkesi Yarışması Jüri Başkanı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ergül, “Yarışma şartnamesinin mimarlar odasının yarışmalar yönetmeliğine uygun bir biçimde hazırlanması, yarışmacıların bu yarışmaya güven duymasını ve ilgi görmesini sağladı. Asli jüri üyeleri, yedek jüri üyeleri ve danışmanlar ile birlikte çok güçlü bir ekip ortaya çıktı. Kurum titizlikle kendini geri çekerek bağımsız ve nitelikli bir karar çıkması için daha çok uzmanlardan oluşan bir danışma kurulu oluşturdu. Jüri üyelerimizle seri şekilde toplantılar yaptık. Arazi incelemesinin ardından, bir üniversite yapısında ne gibi hassasiyetlerimizin ön planda olması gerektiğini belirledik. Her yerde rastladığımız bir üniversite yapısı beklemiyorduk, o nedenle adına ‘kampüs’ değil ‘yerleşke’ diyoruz. İlk elemede yaklaşık 30 proje elenir biz ancak 3 proje eleyebildik. Elemeler kıran kırana geçti. Ortaya çıkan sonuç hepimiz için mutluluk verici. Projenin mezunlarıyla birlikte yaşamaya devam eden, çok konuşulan ve model olan, zaman içinde kendini sağlamlaştıracak bir yerleşke olacağını rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.

Projesi birincilik ödülüne layık görülen Mimar Kerim Miskavi ise “Projemizin birincilik ödülüne layık görülmesi bizim için çok kıymetli. İzmir Ekonomi Üniversitesinin yarışma ilanını gördüğümüzde çok heyecanlandık. Güncel, sürdürülebilir, aynı zamanda bulunduğu tabiata, araziye sadık, oraya ait bir yerleşke hayali bizi çok heveslendirdi. Bu hayali hayata geçirmek kolay olmayan bir süreçti. 2 buçuk ay boyunca ekibimizle çok yönlü bir çalışma yaptık. Hem kentsel, hem mimari, hem de açık alanlar açısından böyle nitelikli bir yerleşke vizyonunu nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda uzun uzun düşündük, fikir ürettik. Ortaya çıkan projenin, hayal edilen yerleşke ile aynı doğrultuda olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bundan sonra atılacak adımlar için çok heyecanlıyız. Mersin’de doğup büyüdüğüm için Akdeniz coğrafyasına aşinayım. Bu proje ile hem İzmir hem de Güzelbahçe’yi daha da derinden tanıma imkanı buldum” dedi.