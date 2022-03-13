“İçimdeki Kırk Kadın”, Selçuk’ta tanıtıldı

“İçimdeki Kırk Kadın” kitabının tanıtım ve söyleşisi Selçuk Efes Kent Belleğinde gerçekleşti. Önsözü Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yazılan, Selda Kartal’ın derlediği, Biz Kitap’tan çıkan İçimdeki Kırk Kadın kitabının tanıtım ve söyleşi etkinliğine Filiz Ceritoğlu Sengel, Özge Mumcu Aybars, kitapta hikâyeleriyle yer alan kadınlar ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in kitap için yazmış olduğu önsözün okunmasıyla başlayan söyleşide açılış konuşmasını yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Türkiye’de kadın hakları denilince ne yazık ki daimi olarak kadına şiddetle nasıl mücadele edileceğine ilişkin bir sürü hezimetli öyküden bahsediyoruz. Kadın ezilen, hırpalanan hep mağdur pozisyonuna düşen, her daim yardıma ihtiyaç duyan bir obje değil tam aksine kendine güvenen, ’Ben bir şeyler söyleyebilirim’ diyen, ’Ben kendim yapabilirim’ diyen, ’Benim birisine ihtiyacım yok’ diyebilen bir özne olmalı. Kırık hikâyelerin mağdurları haricinde, kendine güvenen, kendini ifade edebilendir kadın. Hem avukatlık mesleğim gereği tanıdığım, bildiğim mevzuların hem de belediye başkanı olarak gördüğüm hikâyelerin tamamıdır bu önsöz” dedi.

"Bugün sessiz olduğumuz her şey, yarın sebebi olduğumuz her şey olur"

Başkan Ceritoğlu Sengel güçlü kadın olmanın yolunu kadınların yaşadığı psikolojik şiddet üzerinden değerlendirerek şöyle konuştu: “Gördüklerimizi görmezliğe, duyduklarımızı duymazlığa gelmekten bahsediyorum. Yani bugün sessiz olduğumuz her şey, yarın sebebi olduğumuz her şey olur. Güçlü kadınların olması, ’Biraz daha güçlü olsaydı ayaklarının üzerine bassaydı’ demekle değil, kadınların güçlü olması için biraz bilenler bilmeyenlere ne anlatıyor bundan bahsetmekle olacak bir şey. Biraz gerçeklere kendimize ve kentlimize ayna tutmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde bir şeyleri değiştirip, dönüştürebiliriz."

"Herkesin bireysel incinmişliği var"

Kitabın hazırlanma süreci hakkında bilgi veren Özge Mumcu Aybars, “Bu kitapta aslında kadın olmakla ilgili herkesin bireysel incinmişliği var. Bu kitapta herkesin öznel hikâyesi var ve bu kitap bu anlamda çok değerli. Böyle bir yol açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddette biz yalnızca ölüm kısmını görüyoruz. Aslında bütün kadınlar hayatında bir şekilde psikolojik şiddeti yaşıyor. Özel ilişkilerde kadınların psikolojik şiddete maruz kaldığını düşünüyorum. Kitaptaki öyküyü yazarken de bu noktadan yola çıktım” diye konuştu.

Kitap imzaladılar

Katılımcıların sorularının da cevaplandığı söyleşide “İçimdeki Kırk Kadın” adlı kitapta hikâyeleriyle yer alan kadınlar da kitaba ve kaleme yazmış oldukları hikâyelere dair duygu ve düşüncelerini ifade etti. İçimdeki Kırk Kadın kitabına dair düzenlenen söyleşinin sonunda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Özge Mumcu Aybars ve kitapta hikâyeleriyle yer alan kadınlar okurları için kitap imzaladı.