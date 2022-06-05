Homeros Festivali 2. gününde

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali’nin 2. günü de yoğun ilgi gördü. Adonis El Yazmaları ve Habip Aydoğdu Resim Sergi ile başlayan etkinliklerde, pek çok yerli ve yabancı şair eserlerini seslendirdi.

İzmir’in kültür- sanat yaşamına renk katan 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, 2. gününde de sanatseverlerin beğenisini kazandı. Tepekule Kongre Merkezindeki etkinlikler, Adonis El Yazmaları ve Habip Aydoğdu Resim Sergisi ile başladı, Belediye Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek gösterisi ile devam etti. Gün boyu süren söyleşi ve etkinliklerde, yerli ve yabancı şairler eserlerini seslendirdi. Edebiyatın tanınmış isimleri Homeros’un eserleri ve roman üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Oturumlara; dünyaca ünlü şair Adonis, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Özdemir İnce, Ahmet Telli ve Yaşar Aksoy da katıldı. Gecenin sonunda Yamanlar Nazım Hikmet Parkındaki Ercan Çağıran, Gökhan Çağıran ve Gülcan Altan konserlerini yaklaşık bin kişi izledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir’in kalbi Bayraklı’yı iyilik ve sanatla donatacağız. Bu; dini, dili, etnik kimliği, tüm zenginlikleriyle tüm çağları kucaklamakla, bütün kültürlere sahip çıkmakla mümkündür. Homeros Edebiyat/Sanat Festivali bu noktada devreye giriyor. Tarihimizle ve sahip olduğumuz değerlerle Homeros’u, yaşadığı coğrafyaya bir kez daha getirerek bu önemli festival ile kalbin içini dolduruyoruz. Sanat, iyi insanların işidir, o nedenle iyileştirir. Homeros Festivalimiz ‘iyi insanların’ buluşmasıdır. Bizim bu çabamıza güç ve destek verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.