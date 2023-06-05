Hollandalı psikoloğa hem stent hem kalp pili takıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Hollanda vatandaşı Frederik Van de Staaij, kalp krizi nedeniyle gittiği İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde hem stent hem de kalp pili takılarak sağlığına kavuştu.

68 yaşındaki emekli Psikolog Frederik Van de Staaij, bir akşam fenalaşması üzerine bulunduğu ilçedeki en yakın sağlık kuruluşuna gitti. Yapılan ilk muayenenin ardından damarlarının tıkalı olduğu tespit edilen Staaij, tedavisi için İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesine yönlendirildi. Doç. Dr. Cihan Altın tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir damarının yüzde 100, diğerinin de yüzde 80’in üzerinde tıkalı olduğu görülen Frederik’e anjiyo işleminin ardın stent takıldı. Meydana gelen ciddi ritim bozukluğunun tedavisi için ise kalp pili takılarak hayata döndürüldü.

“Kalp hızım 200’ü geçmişti”

Operasyon sonrasında sağlığına kavuşan Frederik Van de Staaij, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“6 hafta önce akşam fenalaşmam üzerine beni ambulansla hastaneye götürdüler. Göğsümdeki ciddi ağrıdan bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Gittiğim merkezde ilk müdahalenin ardından yeterli donanım olmadığı için beni İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesine yönlendirdiler. Akabinde Doç. Dr. Cihan Altın ile iletişime geçtik. Burada yapılan testler sonucunda iki damarımın ciddi bir şekilde tıkalı olduğunu ve kalp ritmimde bozukluk olduğunu öğrendim. İlk müdahale olarak damarımı açtılar sonrasında ise stent taktılar. İşlemin ardından kalp atış hızım 200’ün üzerine çıktı ve doktorum kalp pili işleminin acilen gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Bu süreci hızlandırdık ve kalp pili takıldı. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Dr. Cihan Altın’a gelmek benim için büyük şanstı. Başka bir yerde olsaydım ritim bozukluğum tespit edilemeyebilir, eve tabucu edildiğimde daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilirdim. O yüzden Dr. Cihan Altın’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kalp yetmezliği meydana geldi

Frederik Van de Staaij’in süreçleri hakkında bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Cihan Altın, “Hollandalı hastamız daha önce başka bir merkeze başvurmuş. Damarlarında ciddi tıkanıklar olduğu söylenmiş ve orada bu damarlara müdahale edilemeyeceği söylenmiş ve hastanemize yönlendirilmiş. Değerlendirmeler sonucunda hastamızın bir damarında yüzde 100 derece, bir damarında da yüzde 80’in üzerinde tıkanıklıklar vardı ve hastamızın kalbinin gücü oldukça düşüktü. Hastamız kalp yetmezliğine girmişti. Hastamızın öncelikle anjiyo ile damarlarını açtık, stentlerini taktık. Bu sayede kalbinin gücü arttı ancak hastamızda ciddi bir ritim bozukluğu gerçekleşti ve bunun üzerine hastamıza kalp pili taktık. Şu an hastamız gayet sağlıklı ve evine taburcu ediyoruz” şeklinde konuştu.