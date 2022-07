Hollanda’dan Türkiye’ye geldi, üniversite birincisi oldu

Yaşar Üniversitesinden bu yıl mezun olan öğrenciler yeni yaşamlarına heyecanla uğurlandı. Hollanda’dan gelip İzmir’de üniversite birincisi olan Julia Beder ile üçüncü üniversitesini bitiren emekli Nil Köseoğlu başarı hikayelerini anlattı.

Yaşar Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenleri Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Fakülte, yüksekokul ve enstitülerden mezun olan öğrenciler keplerini havaya attı, yeni hayatlarına başlayacak olmanın heyecanını yaşadı. Törenlerde, ailesiyle birlikte Hollanda’dan Türkiye’ye gelerek İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan üniversite birincisi Julia Beder ile üçüncü üniversitesini bitiren Nil Köseoğlu başarıya giden yollarının hikayelerini anlattı.

Hollanda’dan geldi, okul birincisi oldu

Ailesiyle birlikte Hollanda’dan Türkiye’ye gelerek İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan üniversite birincisi Julia Beder, “Dört yıl önce biri bana bugün burada olacağımı söyleseydi inanmazdım. Eğitim hayatıma en yüksek notları almak için başlamadım. Aslında kendime elimden gelenin en iyisini yapacağımı ama en çok da öğrencilikten keyif alacağımı söyledim, ancak bu son dört yılım her zaman kolay geçmedi. Sağlık sorunlarıyla mücadele ettim. Kültür şokunun da nasıl bir şey olduğunu deneyimleyerek öğrendim. Ama çok güzel şeyler de yaşadım. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü okumak bana farklı biçimlerde düşünmeyi ve farklı açılardan bakmayı öğretti. Ciddi bir hayat tecrübesi kazandım. Özellikle bana sonsuz güvenen ve beni bugünlere getiren canım anneme, babama ve her zaman arkamda olan aileme çok teşekkür ederim. Ayrıca, eğitime, öğretime büyük katkılar sağlayan, üniversitemizin kurucusu Selçuk Yaşar’a ve daha bilge bir insan olmamda bana yardım eden değerli hocalarıma sonsuz şükranlarımı sunarım” dedi.

Üçüncü üniversitesini de bitirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık bölümlerinden mezun olduktan sonra Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü de bu yıl bitiren özel sektörden emekli Nil Köseoğlu (49) ise “Okumayı çok seviyorum. Dördüncü üniversiteyi de düşünüyorum. Okuduğum her bölüm bana yeni bilgiler katıyor. Kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. 40 yaşına kadar ekonomi ve matematikle uğraştığım için sonrasında tasarımla, sanatla uğraşmak istedim. Hobi olarak başladığım fotoğrafçılığa daha sonra dikey geçiş sınavıyla Yaşar Üniversitesinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün tek kişilik yüzde 100 burslu kontenjanına girdim. Hem kendimi daha çok geliştirmek hem sanatla ilgilenmek bana çok iyi geldi. Biraz da meslekten uzaklaşmış oldum. Uzun yıllar çalıştım, şimdi keyif alarak okuyorum. Üniversitede çok arkadaşım var, gençlerle aram çok iyi. Hem hocalarla hem sınıf arkadaşlarımla çok iyi iletişim kurdum” diye konuştu.

“Merak, azim ve özverili çalışma”

Törenin başlangıcında üniversitenin kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar’ın mezunlara tavsiyelerini içeren mesajı okundu. Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı konuşmasında, “Bulunduğunuz her yerde, katkı sağladığınız her çalışmada üniversitemizin değerlerini ve geleneklerini yaşatacaksınız. Sizler, başarılı mühendisler, mimarlar, iletişimciler, sanatçılar ya da şefler olarak bulunduğunuz her konumda, görev aldığınız her alanda fark oluşturup Yaşar Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız. Edindiğiniz bilgi ve tecrübeler, kariyer yolculuğunuzda bir pusula gibi size her zaman yol gösterecek. Başarının kilidini açacak en önemli anahtarlar ise merak, azim ve özverili çalışmanız olacak” ifadelerini kullandı.

“Bilim tek rehberiniz olsun”

18’inci dönem mezunlarına seslenen Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de şunları söyledi: “Yaşar Üniversiteli olmak çevreye ve yaşama duyarlı, araştıran, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edebilen, bilimin tek rehber olduğuna inanmış Türk aydınları olarak yetişmektir. Günümüz rekabet koşullarında, bu kurumda öğrendikleriniz bilim ve bilgi ışığında rehberiniz olacaktır. Üniversiteniz, dünyanın neresinde olursanız olunuz, elinizi uzattığınızda o eli tutmak için hazırdır.”

Törenlere Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, mütevelli heyeti üyeleri Özer Kırca, Yaşar Topluluğu İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, eski mütevelli heyeti üyesi Aykut Güsar ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.