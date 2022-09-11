Hocaların hocasından resim sergisi

İş yoğunluğundan fırsat bulamadığı ve öğrencilik yıllarında noktaladığı resim çalışmalarına yeniden başlayan hocaların hocası Prof. Dr. Ali Reşat Moral, sergi heyecanı yaşıyor. Moral, 16 Eylül Cuma günü açacağı ilk kişisel sergisinde eserlerini beğeniye sunacak.

Ege Üniversitesi Hastanesinde 1985 yılında yoğun bakım kliniğini kuran, ardından uzun yıllar Kent Hastanesinde yoğun bakım servisinin sorumluluğunu üstlenip, şimdilerde görevini tıbbi danışman olarak sürdüren Prof. Dr. Ali Reşat Moral, gençlik yıllarından ilgilendiği resim çalışmalarına yeniden başladı.

"Resmi ne kadar özlediğimi fark ettim"

Çok eskiden resim sanatıyla ilgilendiğini, ancak hekimlik, hocalık sorumluluklarında resim yapmaya zaman bulamadığını belirten Moral, “2020 yılının ortalarında yoğun bakımdan ayrılışım hayatımın dönüm noktalarından birini teşkil eder. 39 yıllık yoğun çalışma temposundan sonra, daha fazla boş zamana sahip oldum. Elime fırçayı alıp resme başladım. Hayatını mesleğine vermiş, mesleğine aşık biri olarak aktif yoğun bakım dünyasından ayrılmak kolay olmadı. Resimle uğraşmanın mükemmel rahatlatıcı etkisinin olduğunu keşfettim. Boşlukta kalmanın getirdiği sıkıntı ve moral bozukluğunu göğüsleyebilmemde büyük katkısı oldu. 2021 yılı yeniden resme çizmeye başladığım yıl oldu. Bu süre zarfında çoğunluğu deniz manzaralarını konu eden suluboya tablolar çizdim. Bu çalışmalar sırasında resmi ne kadar özlediğimi de fark ettim. Pandemi günlerini evde sıkılmadan geçirdiğim gibi büyük de keyif aldım. Çalışmalarımı sergilemeyi planladım. Dostlarım ve yakınlarımla bir araya gelmeye vesile olacağını düşündüm” dedi.

Hocaların hocası Prof. Dr. Moral ilk kişisel resim sergisinde 40 civarında suluboya tablosunu sergileyecek. Mavişehir Egepark Alışveriş Merkezi 1. Kat Sergi alanında 16 Eylül Cuma günü saat 18.00’de açılışı yapılacak sergi 22 Eylül’e kadar açık olacak.