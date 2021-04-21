Hizmet-İş, iş kazasında ölen üyesinin ailesine sigorta çekini teslim etti

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanlığı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışırken iş kazası sonucu hayatını kaybeden Namık Kuşak’ın ailesine, 50 bin TL tutarında kaza sigortası çekini teslim etti.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan Namık Kuşak, 6 Haziran 2020 tarihinde yaşanan iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. Hizmet-İş Sendikasına bağlı olarak çalışan Kuşak’ın ölümü tüm sevenlerini üzdü.

Hizmet-İş Sendikası da, sosyal sorumluluk projesi olan ferdi kaza sigortası çekini acılı aileye teslim etti. Çek, İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek tarafından Namık Kuşak’ın eşi Ebru Kuşak ve oğlu Emre Kuşak’a verildi. Hak-İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, “Merhum ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. İş yaşamında alınan tüm önlemlere rağmen böyle acı olaylar ile karşılaşabiliyoruz. Elbette bazı olayları engellemek bizlerin gücünün dışında; ancak Hizmet-İş Sendikası olarak en azından merhum üyemizin emanetlerine maddi olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın, tekrar başımız sağ olsun” dedi.