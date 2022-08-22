Heykel ve seramik sanatçısı Akay’dan "Yeryüzü Yüzleri" sergisi

Heykel ve seramik sanatçısı Özge Akay’ın ilk kişisel seramik sergisi ’Yeryüzü Yüzleri’, Urla Sanat Sokağı’nda ev dekorasyonu ve mobilya alanında hizmet veren LeBon Home’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kimyagerlik lisansına sahip, yıllarca kurumsal hayatın içinde çalıştıktan sonra kendine yeni bir yön çizmek isteğini belirten, tiyatro, seramik ve heykel konusunda eğitimler almış olan Özge Akay, ’Yeryüzü Yüzleri’ adlı ilk kişisel seramik sergisini Urla Sanat Sokağı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Akay, eserlerinin duygularını somutlaştırmak için önemli bir araç olduğunu söyledi.

Heykellerinde genellikle kadın temasını işlediğini ve her eserinin bir hikayesi olduğunu dile getiren Akay, “Küçüklükten beri yazma tutkum vardı. Çalışmalarımda, dizelere dökülenler, çamura bulanan ruhumla yakaladığım uyum oldu. Yazılarımdan yola çıkarak, ürettiğim her heykelimi hikayesiyle birlikte beğeniye sundum. Heykellerimi elle şekillendirme tekniğiyle yaşama geçiriyorum. Burada 10 farklı eserim sergileniyor. Bu benim ilk kişisel sergim. Daha önce de iki karma sergiye katılmıştım. Sanat çalışmalarımı İstanbul ve Ayvalık’ta sürdürüyorum. İstanbul’da bana ait bir de seramik atölyem bulunuyor” diye konuştu.

Sanata ve sanatçıya olan desteklerini sürdüreceklerini belirten LeBon Home ortaklarından Aylin Gözay da, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin www.lebon.com.tr adresini ve @lebon.home Instagram sayfasını ziyaret edebileceğini söyledi, serginin 30 Ağustos tarihine kadar ziyarete açık olacağını dile getirdi.

Doğadan geleni modern dokunuşlarla şıklığa kavuşturup konfor kattıklarını ifade eden LeBon Home ortaklarından Aylin Gözay, müşterilerine sundukları ürünlerle doğallığı ve sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını, sürekli yenilenen ürün çeşitleri ve koleksiyonları ile el yapımı mobilyalardan dekorasyon ürünlerine, heykellerden kök boyalı el dokuması ürünlere kadar bir çok seçeneği sadeliğin ve doğallığın içindeki şıklık ile müşterilerine sunduklarını belirtti.