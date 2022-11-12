Herakleitos Felsefe Günleri Selçuk’ta başlıyor

Herakleitos Felsefe Günleri, “Niçin Felsefe?” teması ve “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganı ile 17-18-19 Kasım tarihleri arasında Selçuk’ta düzenleniyor. Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının Selçuk Belediyesi ile işbirliği sonucu ikincisi düzenlenecek etkinliğe, çağın en önemli kadın filozoflarından olan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi de katılacak.

Selçuk Belediyesi, Herakleitos’un 2 bin 500 yıl önce yaktığı bilgi ve bilim ateşinin izinde Herakleitos Felsefe Günleri’nin ikincisini düzenliyor. Etkinlik, 17 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin açılış konuşmaları ile başlayacak. “Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz” sözü ile değişimin kaçınılmaz olduğunu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu düşüncesi ile çağının ötesinde birçok düşünürü etkileyen Herakleitos adına Selçuk’ta düzenlenecek etkinliğin ilk oturumunda “Herakleitos’un Süreç Felsefesi”, “Miletoslu Filozoflardan Efesoslu Herakleitos’a” ve “Herakleitos’un Nehrinde Boğulmak” konu başlıkları konuşulacak. Aynı gün içinde düzenlenecek ikinci oturumda “Tanrılar ve Efes‘teki Tapınakları”, “Felsefî Bilginin Kişinin Yaşamına Sağlayabildikleri” konu başlıkları altında konuşulacak. 18 Kasım Cuma günü gerçekleşecek oturumda ise “Çocuklar için Felsefe Semineri” düzenlenecek. Herakleitos Felsefe Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından edinilebilecek. Tüm seminerler ücretsiz olup tüm ilgililerinin katılımına açık olacak.